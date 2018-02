FOTOS: Ingrid Coronado y su sexy ‘faldita’ de tenista

La conductora de televisión ha causado suspiros en Instagram

La conductora del programa matutino, Venga la Alegría, Ingrid Coronado, es una de las celebridades mexicanas más queridas, y también una de las más deseadas por su sensual figura. Esta semana, gracias una falda corta la conductora ha sido sensación en Instagram.

La mexicana hizo uso de sus redes sociales para volver a sorprender a su público con una fotografía en la que aparece jugando al tenis. La imagen se divide en cinco estampas, y muchas de ellas han levantado pasiones. En la mayoría de comentarios sus seguidores elogiaban la hermosura y belleza de Coronado, y también sus saltos a la hora de golpear la bola con la raqueta. Otros, como @potrillolozanonava le preguntaban “¿Cuándo nos echamos un partidito?“.

Algunos más elogiaban las extremidades inferiores de la conductora. “Qué buena pierna“, comentó @noargap. Y por eso, por sus piernas, muchos en Instagram se emocionaron.

Por ejemplo, @rvazquez47 no dudó en escribirle “Me gusta cuando juegas tenis porque te pones esa faldita que tanto me encanta...”. Y @ viscoso320 hizo lo propio al recalcar: “Con mucho respeto le digo que han pasado años en que no le veíamos una falda tan cortita y francamente está aún mejor que nunca sus piernas siguen causando suspiros y parando el tráfico por donde camina es usted toda una belleza”.

No cabe duda que la belleza física de la conductora del programa matutino de TV Azteca ha generado furor en las redes. Sobre todo porque en muy pocas ocasiones muestra sus piernas con total libertad.

A continuación les compartimos algunas de las mejores imágenes de Ingrid Coronado en Venga la Alegría, en donde se puede distinguir su estilo al vestir.