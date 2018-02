Myrka Dellanos habla de ‘Premios Lo Nuestro’, Luis Miguel y su salud

"Terminamos porque nuestras vidas iban por otros lugares, queríamos cosas diferentes, y realmente lo considero un amigo"

A tan solo horas del tan anunciado regreso de Myrka Dellanos a la conducción de la alfombra de Premios Los Nuestro en su aniversario número 30, la periodista se confesó como nunca antes.

En exclusiva, Myrka nos habló de lo que espera de esta noche de Univision donde será la compañera de Giselle Blondet. Respondió el por qué se sacó una foto con el póster de su ex Luis Miguel y hasta nos contó por qué terminó esa relación. También nos dio detalles de cómo está su salud después de haber vivido momentos muy difíciles.

Pregunta: Tú inauguraste esta alfombra, ¿qué sientes de regresar 30 años después?

Myrka Dellanos: Me siento muy honrada. Lo comencé en el año 1999 como la primera presentadora de la alfombra junto a María Celeste Arrarás, así que formo parte de la historia, y para mí es un gran honor.

P: Además te toca de compañera Giselle Blondet, otra veterana en la alfombra pero nunca estuvieron juntas…

M.D: No he trabajado con ella directamente, pero yo he estado en ‘Despierta América’ cuando ella le conducía, entonces va a ser algo bonito, y porque también es un nuevo reto trabajar con una nueva persona, así es que yo creo que va a quedar muy bonito.

P: Siempre es muy importante la química, ¿cómo piensas que va a ser entre ustedes?

M.D: Va a funcionar muy bien, porque tanto Giselle como yo tenemos personalidades similares. Por ejemplo, con María Celeste tenemos personalidades completamente opuestas, ella es bien ‘hyper’ y yo soy bien tranquila, y eso también funciona, pero como profesional, obvio, yo trato todo lo posible de siempre llevarme y sacar las cosas bonitas e interesantes de la otra persona con la que voy a trabajar.

P: ¿Cómo fue volver a entrar a estos estudios de Univisión?

M.D: He estado a través de los años, aunque no estaba contratada bajo Univisión, pero me han invitado para diferentes programas, pero ahora al regresar como parte de Univisión, pues ha sido algo muy bonito porque me he encontrado con los camarógrafos, ya sé que el Floor Manager va a ser mi Floor Manager que lo hacíamos hace 19 años, es algo como montar la bicicleta, entras y eres la misma persona, y tienes la misma forma, la misma situación con gente que has trabajado para siempre.

P: En este regreso también posaste con una foto de tu ex, Luis Miguel, tú eres inteligente y tú sabes que ibas a despertar todo este tipo de preguntas…

M.D: Honestamente no lo hago de forma estratégica, es parte de que las personas pueden compartir conmigo mi vida cotidiana. Pasé en el American Airlines Arena, estaba el poster de él, y simple y sencillamente me tomé la foto, no lo hice pensando en que iba a despertar esa locura. Lo hice porque pensé que era divertido, y ¿por qué no? Han pasado tantos años, fue algo completamente impulsivo.

P: Tuviste una gran historia de amor con Luis Miguel, y aunque terminó, ¿hoy lo puedes tomar como algo divertido?

M.D: ¡Siempre!… Incluso cuando nosotros terminamos nuestra relación, yo siempre he tenido solo cosas positivas con él, fue una relación muy bonita, no tuvimos ningún problema que fuese un problema por el cual termináramos, terminamos porque nuestras vidas iban por otros lugares, queríamos cosas diferentes, y realmente lo considero un amigo, le deseo lo mejor del mundo, creo que tiene un talento increíble, creo que su nueva producción, la he escuchado, está preciosa, esa voz inigualable, y lo apoyo al 100 %.

P: Cuando comenzaron sus problemas de salud, que incluso tuvo que suspender su gira, ¿te preocupaste?

M.D: No estaba muy al tanto de todas las cosas que estaban sucediendo, y para serte honesta no veo mucha televisión, mucho menos de farándula, creo que muchas de las cosas que se reportan lo tengo que tomar como un granito de arena, porque uno nunca sabe, de mí se han reportado cosas que no son ciertas, entonces yo no le presto mucha atención. Se que él está feliz, contento y tiene un talento inigualable, así que no me preocupo por él, solo le deseo lo mejor.

P: ¿Cómo está tu salud? Tú sí tuviste que enfrentarte y superar una de las enfermedades que más ataca a los latinos: la diabetes…

M.D: Está mejor que nunca, gracias a Dios… Hay mucha gente que me escribe que tiene diabetes, es que es una de las enfermedades que nos acechan mucho a los latinos, y también a los afroamericanos… Una gran mayoría de mujeres tienen problemas del corazón, es secundario a la diabetes, entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que comer comida saludable, trato de hacer ejercicio. A mí me dio diabetes en un momento donde tenía mucho estrés en mi vida, la tensión y el vivir con estrés te aumentan los niveles de azúcar. Además tenía como parte genética, mi papá, mi abuelo tuvieron, yo tuve diabetes gestacional cuando estaba embarazada, eres más propensa y me tenía que inyectar el estómago, tenía que sacarme los niveles de azúcar tres veces por día. Empecé realmente a pedirle a Dios: “ayúdame en esto”.

P: ¿Cómo saliste del estado donde te había llevado todos estos cambios?

M.D: Te hinchas y aumentas de peso, eso es muy difícil, y vivir eso públicamente, donde la gente dice cosas que no son bonitas y siendo mujer duele muchísimo, y yo dije, olvídate, no me reconozco, tengo que hacer algo, y me tomé un año completo de hacer ejercicios y de comer poquito y de comer sumamente saludable… Pude bajar esas 28 libras, gracias a Dios, y no las he aumentado y no tengo diabetes. No sé si en un futuro regrese la diabetes, pero si yo me mantengo saludable.