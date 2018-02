Paris Hilton lució un vestido que la hacía ver desnuda, pero la gente notó otra cosa

A sus 37 años luce una figura espectacular

Foto: The Grosby Group

Paris Hilton fue el imán de las miradas la noche de este martes en el festejo por el cumpleaños número 30 de Rihanna.

La socialité acudió a The Grille en Nueva York con un vestido “nude” que daba la impresión de que no traía nada debajo, sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención.

A sus 37 años la heredera del emporio Hilton luce una figura envidiable.

Paris acudió de la mano de su prometido Chris Zylka, cinco años menor que ella. Como se recordará, la pareja se comprometió recientemente con un espectacular anillo de diamantes.

Fue precisamente la piedra que saltaba de la extremidad de Paris la que acaparó los lentes de los paparazzi. Y es que la sortija valuada en dos millones de dólares es capaz de distraer hasta del cuerpo “desnudo” de la famosa.