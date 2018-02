Además de Karla Souza, estas famosas también sufrieron de acoso sexual

Luz Ramos, Paola Nuñez y Olga Breeskin también han denunciado el acoso

Karla Souza fue una de las mujeres valientes en hablar abiertamente sobre el abuso sexual que sufrió grabando una serie en México. La actriz se unió al movimiento Time’s Up que pretende unir a la gente para recibir apoyo en caso de vivir una de esas terribles experiencias. Además de la actriz de “How To Get Away With Murder” han habido otras famosas que han denunciado casos similares.

Paola Nuñez: Ante las cámaras de CNN, para la periodista Carmen Aristegui, la actriz reveló que sufrió acoso sexual y psicológico durante dos meses de parte de un director de escena: “Fue terrorismo psicológico, pero nunca fue algo directo, nunca propuso algo sexual; el acoso lo permití mucho tiempo, me sentí tonta y permití citas a las 10 de la noche en su oficina y tomarme fotos desnuda… Salí llorando”, confesó Núñez.

Luz Ramos: La actriz asegura que en sus inicios le quisieron hacer una novatada sexual, sin dar el nombre de quien lo intentó: “Me hicieron creer que iba a un casting para una cinta, un director de cámaras de los Estudios Churubusco. Cuando llegué quería que actuáramos una escena de besos, a lo cual le dije que no y me salí llorando; ya después me lo encontré y no sabía en dónde meter la cara de la vergüenza”.

Dulce: A pesar de que la estrella de los 80 no ha sido acosada por alguien de Televisa, sí ha sido atacada por los hombres. “A mí dos veces me han acosado directamente y los puse en su lugar, uno en un restaurante se puso pasadito y lo puse en su sitio; y otro, chambeando. No necesitas golpearlos, solo hay que hacerles sentir que las mujeres no estamos sujetas a la voluntad de un hombre”.

Olga Breeskin: La polémica violinista y vedette dijo que un hombre abusó de ella cuando aún era menor de edad. “En ese momento, cuando se duerme el tipo y veo la pistola de él en el buró, pasaron muchas cosas, me dieron ganas de matarlo, pero finalmente no lo hice”. Tras el ataque a su integridad, la violinista padeció una fuerte depresión que la orilló a la ambición por el dinero, aseguró.

Lyn May: Según la vedette, fue violada a los tres años de edad por un amigo de su abuela. “Fue un tipo mugroso que iba a ver a mi abuelita, según un amigo de la familia; me acuerdo que yo me recostaba en la hamaca en Acapulco y luego el tipo se sentaba todas las noches en la hamaca, según esto para arrullarme, se sentaba al lado mío y me violaba. Yo no me atrevía a decir nada porque no entendía exactamente lo que pasaba”.

La Wanders Lover: La curvilínea exconductora de Guerra de chistes externó que también ha sido víctima de acosos sexuales. “La persona que me acosó fue un director de cámaras a quien le dicen Chimino, le acepté algunas invitaciones, pero cuando me enteré de que estaba casado ya no quise salir con él, ahí comenzaron mis problemas: yo ya no salía a cuadro, se me ignoraba en el programa. Abiertamente me propuso irme a la cama con él, pero yo me negué”.