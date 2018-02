Alma Cero reveló que perdió un hijo de Edwin Luna, cantante de ‘La Trakalosa’

La actriz mexicana abrió su corazón

La actriz mexicana Alma Cero reveló al Diario Basta! que perdió un hijo de Edwin Luna, cantante de ‘La Trakalosa’ de Monterrey y de quien hace algunos meses decidió separase para comenzar el proceso de divorcio. En una charla muy honesta, detalló los motivos por los cuales no pudo ser madre.

“Yo me embaracé de Edwin y perdimos el bebé en el 2015, Dios sabe porqué hace las cosas, porque hoy por hoy no me veo siendo mamá soltera otra vez. Fue muy duro y en ese momento decidí dejar el programa ‘Sabadazo’, a Edwin le pareció un buen momento para cuidarme y no sufrir…Me queda claro que él me amo y me amó mucho e hizo todo lo posible para ser feliz… Entonces verlo que mi aún marido, será padre con otra mujer, me hace reflexionar mucho”.

Cero recalcó que el terminar la relación con el cantante le costó mucho, debido a que ella se casó con el anhelo de tener una familia estable.

“No me gustaría decir que le guardo rencor, todos somos seres humanos y nadie es superhéroe, tampoco es que niegue que fue fácil para mí entender que mi marido a los tres meses de casados ya estaba al parecer saliendo con otra persona. Una de las cosas que yo le temía a la vida, era tener un aborto y me tocó vivirlo y no sabes qué fuerte fue, insisto no hay cosa más dolorosa que eso. Hoy te puedo decir que lo quiero, pero me quiero más a mí”.

Alma sigue en contacto con Luna para detallar todo en relación a su divorcio.

“Seguimos en contacto, por cierto me gustaría felicitarlo porque sé que hace unos días le entregaron un galardón a lo mejor de los restaurantes, yo sé que él no me lo quiso compartir, pero él y yo hicimos ese proyecto… Le deseo lo mejor y su niño no tiene culpa de todo lo que nosotros hacemos”.