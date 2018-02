Cómo proteger a tu hijo de la peligrosa influenza en esta temporada

La vacuna contra la influenza es el paso más importante para proteger a los niños, y no es demasiado tarde para que se vacunen contra la influenza (y tú también) si aún no lo han hecho. Llama al consultorio de tu médico o a la farmacia y asegúrate de que la vacuna esté disponible. También puedes usar la Herramienta de búsqueda de vacunas de los CDC para localizar farmacias en tu región que aún cuenten con la vacuna contra la influenza. Ten en cuenta que solo algunos estados permiten que los niños sean vacunados en las farmacias, llama al consultorio de tu médico o al departamento de salud local si no estás seguro.

No te desanimes por los informes de la baja eficacia de la vacuna contra la influenza de este año, dice Swanson. (Las estimaciones iniciales por parte de los funcionarios de gobierno sugieren que la vacuna puede ser aproximadamente un 30% eficaz contra la cepa H3N2).

Como señala Swanson, esto significa que aproximadamente una de cada 3 personas, incluidos los niños, que reciben la vacuna contra la influenza, no contraerán la enfermedad. Si los niños vacunados contraen la influenza de todos modos, es probable que esta sea más leve: un estudio del 2016 que analizó las últimas temporadas de influenza en Ontario en Canadá, encontró que la vacunación reducía la probabilidad de que un niño fuera hospitalizado por influenza. Además, la vacuna contra la influenza es generalmente más eficaz contra las cepas que circulan más adelante en la temporada.

Estos son detalles clave sobre la vacuna contra la influenza para niños de distintas edades:

Los bebés menores de 6 meses no pueden ser vacunados contra la influenza. Pero las mujeres embarazadas pueden y deberían hacerlo. Las mujeres embarazadas no solo están en mayor riesgo de sufrir complicaciones a causa de la influenza, sino que la vacuna les proporciona inmunidad, la cual pueden transmitir a sus recién nacidos.

Además, cualquier persona que entre en contacto con niños de cualquier edad, pero especialmente con bebés, debe vacunarse contra la influenza, dice Elizabeth Murray, M.D., médico de urgencias pediátricas en la Universidad de Rochester. Esto incluye a los miembros de la familia, cuidadores, familiares y amigos.

Los niños entre 6 y 8 meses de edad deben recibir 2 dosis de la vacuna contra la influenza la primera vez que reciben la vacuna. Los niños también deben recibir 2 dosis si fueron vacunados anteriormente pero solo recibieron una dosis.

Asegurar que estos niños reciban ambas dosis, que se administran con 28 días de diferencia, es importante incluso en este punto de la temporada. Según los CDC, los niños de este grupo que solamente reciben la primera vacuna pueden tener una menor o posiblemente ninguna protección contra la influenza.

(Los niños de este grupo de edad que recibieron dos dosis en el pasado solamente necesitan recibir una dosis esta temporada y en adelante).

Los niños mayores de 8 años necesitan una dosis única de la vacuna de la influenza cada año, según los CDC.