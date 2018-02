Ellas toman el silbato

El Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles capacita a mujeres para que se conviertan en réferis

El Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles tiene claro su objetivo: quiere que más mujeres dirijan partidos en las canchas de la ciudad y es por eso que en 2015 puso en marcha su programa WORC (Women Officials Recruitment and Certification), que capacita y certifica a jóvenes y mujeres de forma gratuita.

Desde entonces, más de 125 personas han tomado el curso y más de 40 han recibido su certificación como réferis de basquetbol y voleibol. A partir de julio también impartirán softbol.

“El programa fue desarrollado porque nos dimos cuenta que en nuestra comunidad había la necesidad de tener mujeres como réferis y también la hay a nivel nacional, no sólo en la comunidad”, explica la directora de WORC, Francisca Castillo. “Vimos eso como una oportunidad para trabajar con las mujeres en la comunidad y eso iba de acuerdo con nuestros objetivos de apoyar y promover la igualdad de género”.

El próximo programa de basquetbol inicia el 29 de abril en El Sereno Recreation Center (4818 Klamath Place, Los Ángeles, CA 90032) y se extiende por seis semanas. Es gratis y admite a mujeres desde los 16 años.

“Estamos dando un servicio y nos está dando la plataforma para demostrar que las mujeres pueden destacar en este tipo de empleos”, afirma Castillo, quien no puede evitar llenarse de orgullo por el apoyo y el crecimiento del programa.

“Estoy emocionada de ser parte de este proyecto. Es un programa con propósito para que estas niñas y mujeres tengan el apoyo que necesitan y que quizás antes no tenían”.

Para Francisca, la meta de esta iniciativa está clara, quieren que haya más mujeres con el silbato en la mano.

“El departamento quiere que al menos el 50% de los réferis sean mujeres. Estoy segura que vamos a lograr ese porcentaje”, afirma.

Oportunidad de oro

Brenda Chávez tomó el curso el verano pasado y hoy en día ya es una contratista independiente que trabaja directamente con el Departamento de Recreación y Parques.

“Fue muy intenso, tuvimos un gran instructor, lecturas, prácticas, tuvimos que estudiar. Fue un curso intenso junto a mujeres de diferentes edades”, recuerda Chávez, quien es profesora de educación fisíca y entrenadora de basquetbol en West Adams Prep. High School.

Brenda, mexicana de nacimiento, reconoció que al principio dudó en inscribirse al programa, pero está orgullosa por haber completado la capacitación.

“Vi que era para mujeres desde los 16 años y yo tengo muchos más, pero pedí información y cuando me dijeron que era gratis, pensé: ‘Voy a hacerme réferi’”, cuenta Chávez. “Al principio creí que no era para mí, pero luego me di cuenta que todas estábamos ahí con un propósito, todas amamos el basquetbol y estábamos ahí para lograr un objetivo”.

Al igual que Francisca, Brenda está feliz con este programa y con las oportunidades que ofrece a las mujeres desde muy jóvenes.

“El programa da la oportunidad a las mujeres de prepararse, de certificarse y salir a la cancha a demostrar que sí podemos. A veces creen que las mujeres no estamos calificadas sólo por ser mujeres”.

Pero sobre todo descata que el curso da una gran posibilidad a las chicas de seguir involucradas en el deporte.

“Como jugadora aprendí inglés gracias al deporte, jugando basquetbol en High School pude ir a la universidad. El basquetbol fue mi vehículo para tener una carrera profesional”, reconoce Brenda. “Yo quiero que mis atletas sigan involucradas en el deporte y este programa es una oportunidad para tener una carrera. Es maravilloso encontrar apoyo o programas que nos ayuden y nos apoyen, muchas veces nuestras familias quieren que vayamos y limpiemos la casa y eso debe cambiar”.

Brenda es sólo un ejemplo de que las mujeres están cada vez más listas para salir y cambiar el mundo.