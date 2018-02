Empleada que denunció acoso sexual contra concejal critica inacción de la Ciudad de Lynwood

Han sabido del caso desde mediados de diciembre; la empleada asegura fue acosada entre 2016 y 2017

Una empleada del Ayuntamiento de Lynwood que acusó al concejal Edwin Hernández de acoso sexual no solo reveló su identidad sino que dijo sentirse decepcionada de que la Ciudad no haya aún tomado acciones apropiadas para investigar el caso. Y debido a la fuerte presión bajo la cual se encuentra, decidió tomar una licencia para ausentarse temporalmente de su empleo.

“Lo que ha sido peor, tengo ocho meses de embarazo, y he estado bajo un inmenso estrés. Desde que mi historia se hizo pública y me quejé por acoso sexual en la Ciudad, he sido acosada e intimidada por funcionarios y empleados del Ayuntamiento así como por miembros de la comunidad”, dijo Mónica Ochoa, la empleada que acusó a Hernández de acoso sexual.

“Es difícil para mi denunciar y hablar, pero estoy contenta de haberlo hecho porque no quiero que lo que yo he vivido, le pase a nadie más”, señaló.

Ochoa dio una conferencia de prensa al lado de su abogada, Lisa Bloom, en la que habló públicamente por primera vez de su denuncia de acoso sexual contra el concejal Hernández.

“He trabajado desde 2001 en la ciudad de Lynwood. Fui promovida en diciembre de 2017 a una posición senior en el Departamento de Finanzas”, precisó.

Relató que comenzó a tratar al concejal Edwin Hernández alrededor del año 2015. “Con frecuencia me hacía sentirme incómoda con sus comentarios sexuales. Me mandaba textos inapropiados diciéndome que quería besar mis labios rosas y emojis con besos en la cara. Yo siempre los ignoraba”, dijo.

En marzo de 2017 cuando regresó a su oficina después de la muerte de su madre, Hernández fue a verla. “Yo estaba llorando. Pensé que iba a darme las condolencias. En lugar de eso, me preguntó que cuándo íbamos a cenar. No supe que responder, estaba en shock. ‘Qué tal si vamos a desayunar’, me siguió diciendo”.

El más reciente encuentro con el concejal lo tuvo durante la fiesta de Navidad de la Ciudad de Lynwood. “Se acercó a mi mesa y me dijo, ‘no sabía que estabas embarazada. ¿Cuántos meses tienes?’ seis, le dije. ‘Sé que el bebé es mío, ¿verdad?’. Por supuesto que no, le respondí. Luego me pregunto qué con quién había ido a la fiesta, le señalé a mi esposo”.

Falta de acción

Su defensora, la abogada Lisa Bloom dijo que la Ciudad de Lynwood está enterada desde diciembre de la queja de acoso sexual contra el concejal y exvicealcalde Hernández.

“La obligación legal de la Ciudad era realizar una investigación inmediata y corregir el problema. Eso es lo que dice la ley de acoso sexual, pero la Ciudad no ha hecho nada. En enero, Mónica presentó una queja formal detallando su experiencia, y de nuevo no se hizo ninguna investigación”, puntualizó.

El 9 de febrero, Bloom le avisó a la Ciudad por medio de una carta que era la representante legal de Ochoa y les reiteró su queja de acoso sexual. “Otra vez la Ciudad no hizo nada. Estamos a mediados de febrero. Personalmente he contactado a sus abogados, y solo he escuchado excusas acerca de por qué al parecer no se ha hecho nada. He sabido que tienen cero tolerancia para el acoso sexual, pero que primero tienen que consultar con sus aseguradores y más excusas por el atraso”, indicó.

Bloom dijo que en medio de este caos, lo que no ha escuchado de la Ciudad es preocupación alguna por Ochoa y el estrés que ha pasado cada día después de que dio el aterrador paso de reportar a un concejal.

“Esta semana, como resultado de la falta de acción de la Ciudad, Mónica decidió pedir una licencia por estrés para ausentarse de su trabajo, algo que ella no quería hacer”, indicó.

Enfatizó que hasta ahora no ha escuchado que el concejal Edwin Hernández salga a negar la acusación. “Por lo tanto he aconsejado a Mónica Ochoa llevar su caso al siguiente nivel, presentado una queja de discriminación en el trabajo ante el Departamento de Empleo y Vivienda Justa como primer paso antes de presentar una demanda para defender sus derechos”.

Fue más allá al decir que no creen que Ocho sea la única mujer acosada sexualmente por el concejal Hernández. “Si tienes alguna información acerca de esto, por favor contáctame vía mi sitio web TheBloomFirm.com, y si tú quieres, podemos mantener esto confidencial”, dijo.

Lamentó además que los abogados de la Ciudad le hayan pedido que se mantengan callados. “Pero hacer eso, solo protege su inacción. Mónica hizo la valiente decisión de romper el silencio hoy con la esperanza de que al poner luz a esto, motivará a la Ciudad de Lynwood a tomar la acción que debieron hace dos meses”, resaltó.

Colabora con la investigación

Ni el alcalde de Lynwood, José Luis Solache ni el concejal Edwin Hernández estuvieron disponibles para comentar sobre el caso.

Sin embargo, la semana pasada Hernández dio a conocer que colaborará con la investigación y dejaría su cargo como vicealcalde. “También para evitar cualquier molestia en el lugar de trabajo, solo participaré en las juntas del Concejo vía conferencia telefónica y no asistiré a eventos de la Ciudad o visitaré el Ayuntamiento”, dijo.

“Estoy deseando que la verdad salga después de una investigación amplía y completa”, señaló.

El alcalde de la ciudad, José Luis Solache – quien dijo estar en shock por la noticia – declaró estar alarmado con los numerosos incidentes de acoso sexual que están ocurriendo en varios niveles de gobierno, así como en la industria privada.

“El acoso sexual de cualquier clase no es tolerable ni en Sacramento, ni en Washington, ni aquí, por lo que tomaré los pasos que sean necesarios para que la ciudad de Lynwood tenga un ambiente seguro y positivo para beneficio de nuestros empleados y residentes”, indicó.