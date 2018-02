Kate del Castillo muestra su apoyo a Karla Souza tras denuncia de violación

Del Castillo se sumó a las actrices que han mostrado solidaridad con Souza

Kate del Castillo mostró su solidaridad con Karla Souza a través de un mensaje en Instagram, acción que también realizó Ana de la Reguera el jueves por la tarde, días después de que Souza relatara que fue violada por un productor.

“@karlasouza CONTIGO! #timesup #metoo“, fue el breve mensaje que compartió Del Castillo, el cual está acompañado de una fotografía de ambas.

El jueves por la tarde Ana de la Reguera también mostró su apoyo hacia Souza, con un mensaje a través de Twitter e Instagram.

“Algo en lo que los agresores son expertos: En convencer, cambiar el enfoque y re victimizar (sic) a sus víctimas. #timesupmx #metoo“, escribió De la Reguera en redes.

El pasado martes Karla Souza denunció haber sido violada por un productor en el noticiero de Carmen Aristegui.

“Después de un mes y cacho, después de estar teniendo este abuso total, de su poder. Acabé cediendo, de cierta manera, a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que me tocara.

“Y en una de las instancias me agredió violentamente. Y sí, me violó. Es que me cuesta, la verdad, decir eso“, sentenció.

POR: Eleonora Jimena Rivera Hurtado