Martha Higareda es la celebridad ¡más popular del mundo!

My #goldenglobes look. Mi primera vez en los globos de oro. Thanks to @Elenareva for my beautiful dress. @LeSilla @bykilian @annesisteron @annesisteron @sylviecollection #momentodegrandeza gracias a todos 🙂

A post shared by Martha Higareda (@marthahigaredaoficial) on Jan 10, 2018 at 8:20pm PST