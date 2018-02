Voraz incendio consume edificio en Pico Rivera

Decenas de bomberos intentan con gran esfuerzo controlar un incendio originado cerca de las 3:30 p.m., en un edificio de apartamentos en Pico Rivera.

El incidente se reportó a la altura de la cuadra 9100 de la calle Burke Street, una edificación de tres pisos del cual se desprendían grandes hileras de humo negro según se apreciaron en las imágenes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

La entidad dio a conocer que para cerca de las 5:00 p.m., unos 220 apagafuegos se encontraban en el lugar y que cerca de 30 unidades estaban en llamas. Una presona herida fue llevada al hospital.

BREAKING: @LACOFD is battling a 3rd alarm fire at an apartment complex in Pico Rivera. Avoid the area surrounding 9128 Burke St. pic.twitter.com/AfYe3FNvUc

— Nidia Becerra (@nidia_b) February 23, 2018