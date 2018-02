Kate del Castillo dio ‘empujón’ a Karla Souza en denunciar abuso sexual

Souza declaró que fue violada por un productor durante la grabación de una serie

Kate del Castillo asegura que ella animó a su amiga Karla Souza a develar la violación que habí sufrido por parte de un director de cine.

Según declaraciones que la protagonista de la serie “La Reina del Sur” a una revista de sociales, Karla le platicó que la habían invitado al programa de Carmen Aristegui para denunciar lo que había sufrido en 2005.

“No vi la entrevista con Carmen al aire; sin embargo, Karla y yo hablamos sobre el tema el día anterior a cuando se hizo la entrevista, hace ya varias semanas. A Karla la apoyé y alenté para que no tuviera miedo y hablara. Me parece que aunque México no esté listo para este tipo de temas y situaciones, ya que no procede nada, es sumamente importante iniciar cuanto antes a hablarlo”, dijo.