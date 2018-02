La Víbora: ¿Por qué Karla Souza se niega a revelar el nombre de su violador?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Víborolectores, creo que necesito ayuda psicológica urgente, ya no entiendo nada de nada. De verdad, estoy hecha bolas con todo lo que está pasando con Karla Souza y la revelación de la supuesta violación de la que fue víctima cuando comenzó su carrera. Pero vayamos por partes, a ver si ustedes me ayudan a comprender.

Hace unos meses, la actriz dijo que había sido víctima de acoso sexual, pero se negó a dar el nombre de su victimario. O victimarios, si es que fueron varios. Es decir, como que se envalentonó a medias. Pero bueno, algo es algo. La cosa no pasó de ahí. Luego, esta semana, ¡zas!, que habla más a detalle de lo que le pasó cuando filmaba una película y lo que vivió con el cineasta que la dirigió. Aunque igual, decenas de datos pero no el nombre del supuesto rufián.

En esa conversación que Karla tuvo con Carmen Aristegui en el canal de CNN en español, dijo que había sido víctima de una violación, que el director de la cinta en la que ella trabajaba era muy carismático y encantador, y que mientras ella le correspondiera a sus coqueteos todo iba bien, pero cuando no, la maltrataba frente a todo el elenco y no se esmeraba en las escenas que tenía ella a cargo.

Para no hacerles el cuento más largo, una noche, en la habitación de ella, él la empezó a besar y ella dice que se dejó, pero que luego el hombre comenzó a tocarla de una forma que a ella no le gustó y que luego de eso él la violó. Igual, no entiendo por qué Karla no reveló el nombre.

Horas después de estas declaraciones, Televisa, luego de una supuesta “investigación preliminar”, da a conocer en uno de sus noticieros que rompía toda relación con Gustavo Loza, a quien según la empresa señala como violador de Karla. Y lo más irrisorio, dice que la televisora no tolerará ese tipo de comportamiento (estoy en el suelo retorciéndome de risa).

Ahora sale el tipo a decir que él no es el violador y que lo están acusando injustamente. Que incluso, él y Karla tuvieron una relación sentimental.

A raíz de eso, ahora anda circulando por ahí un video viejo en el que Karla declara que se arrepiente de haber hecho ciertas cosas al inicio de su carrera, entre ellas haber tenido relaciones sexuales con productores con el fin de obtener mejores papeles en películas. ¿Ven por qué necesito un psiquiatra urgentemente? Digo, si Karla ya se envalentonó a hablar, pues que diga el nombre del agresor. He ahí la gran diferencia entre las actrices mexicanas miedosas y las valientes de Hollywood.

En otras cosas, ¿qué le pasa a Chiquis Rivera que anda tan desaparecida? Ni sus luces en sus redes sociales y pues no voy a comprar su app para dizque enterarme de su vida. Pobrecita, ojalá que sea una buena estrategia para ahora sí sacar adelante su carrera porque nomás no da una. De no ser por el bodysuit que reventó con sus pompotas, no nos enteramos de su vida y milagros.