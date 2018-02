11 errores comunes que te impiden bajar de peso

Nos creemos expertos en materia de dietas y damos consejos para adelgazar, pero ¿lo estamos haciendo bien?

Hay dietas de la A a la Z, con carnes rojas, sin ella, con carbohidratos, sin gluten, para desintoxicar, para bajar rápidamente; y el debate sobre cuál funciona mejor continúa sin respuesta.

Afortunadamente, científicos han descubierto que la mayoría de las dietas razonables sí ayudan a perder peso, en comparación con no seguir ninguna dieta.

Un estudio, publicado por la Asociación Americana de Medicina, asegura que la dieta ideal es la que mejor se adhiere a las personas para que puedan seguirla el mayor tiempo posible.

“Algunas personas se sorprenden al saber que, aunque han seguido una dieta baja en carbohidratos, llegan a aumentar de peso pues sus genes reaccionan con la grasa de su dieta, así que realmente han estado haciendo algo incorrecto”, aseguró a Por Dentro la nutricionista Ginger Hultin, dietista registrada con sede en Seattle y coach de Arivale, un sitio que ofrece elevar la calidad de vida de las personas.

A continuación, una lista de los errores más comunes que cometemos al intentar bajar de peso o talla, según los expertos:

Error 1: pensar que una dieta vegana nos hará perder peso

Cuando se trata de perder peso, las dietas veganas pueden ser útiles porque eliminan dos fuentes principales de calorías: carnes y quesos.

“El error es consumir muchos alimentos procesados ​​o altas cantidades de carbohidratos refinados u otros alimentos con alto contenido calórico, por lo que debes tener en cuenta cuántos y qué tipo de alimentos estás consumiendo”, subraya la nutricionista Hultin.

Error 2: contar calorías sin mirar qué aporta ese alimento

Para la doctora Adrienne Youdim, con casi una década de experiencia como Directora Médica del Centro de Pérdida de Peso en Cedars Sinai Medical Center en California, contar las calorías de lo que comemos es una buena estrategia, pero hay que tener en cuenta que las calorías no son iguales.

“Por ejemplo las calorías de algunas proteínas dan más “plenitud” por lo que los alimentos que reemplazan a las proteínas, como los carbohidratos, tomarán ajustes para la mayoría”, explica Youdim.

Por su parte, Hultin destaca que la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos recomienda que, en general, las mujeres aspiren a 1,200 calorías por día para perder peso y los hombres a 1,500 calorías por día.

Error 3: romper la dieta el fin de semana

Muchas personas logran equilibrar su dieta con una indulgencia ocasional. El problema surge cuando el fin de semana rompemos por completo con el régimen o nos damos una indulgencia a diario.

“Una porción extra en la cena o un vaso de vino durante el fin de semana puede funcionar para algunas personas y aun así permitirles perder peso. Pero comer toda una pizza o beber una botella entera de vino sumará tantas calorías que puede deshacer el duro trabajo de la semana”, recuerda la nutricionista Hultin.

Error 4: saltarse el desayuno

Saltarse el desayuno o comer muy pocas calorías temprano en el día puede llevarte a comer en exceso en la tarde o la noche. De acuerdo con los expertos, es mejor equilibrar los niveles de hambre comenzando el día con un desayuno saludable.

Error 5: hacer cambios radicales en la dieta

“¡Pequeños cambios pueden sumar grandes resultados! Lo más importante con cambiar la dieta es mantenerla a largo plazo. El objetivo es equilibrar tu plato con ½ vegetales, ¼ de carbohidratos complejos y ¼ de proteína magra, cambiar las sodas por el agua o eliminar el azúcar y la crema en el café a largo plazo”, asegura la experta Ginger Hultin.

Error 6: elegir mal tus fuentes de proteína

Para Hultin, la carne de vaca y el cerdo son más altos en grasas saturadas que otras fuentes de proteínas como las aves de corral, el pescado, las legumbres y el tofu. Para algunas personas, genéticamente, las opciones de grasas más altas impedirán el progreso de pérdida de peso.

Error 7: abusar de las grasas buenas

Te encanta el aguacate y el aceite de oliva, que son saludables para tu corazón, pero consumes muchas porciones al día. Según estudios, se recomienda consumir ¼ de aguacate en lugar de un aguacate entero o usar aceite de oliva en pequeñas cantidades a la hora de hacer dieta.

Error 8: consumir lácteos enteros

Los expertos declaran que estas fuentes de grasas saturadas son un problema para algunas personas con genes que aumentan de peso con una dieta alta en grasas. Contrariamente a las tendencias nutricionales actuales en los medios, a algunas personas les conviene elegir opciones bajas en grasa o sin grasa que también pueden ayudar a controlar la cantidad de calorías que consumen.

Error 9: consumir demasiados jugos o smoothies

Las tiendas de jugos y smoothies han surgido en todas partes, promoviendo elixires de salud. A menudo se usan como sustitutos de comidas para bajar de peso, pero pueden tener más colorías y estar llenos de azúcar.

El jugo es muy fácil de consumir en exceso y es una fuente rica en carbohidratos sin fibra, grasa o proteínas que se absorben lentamente. “El consumo de jugo envía azúcar a la sangre y hormonas como la insulina, lo que provoca el almacenamiento en forma de grasa. En lugar de beber jugo, considera comer una fruta que te saciará más”, aconseja Adrienne Youdim, también fundadora del Centro de Pérdida de Peso y Nutrición en la Clínica Lasky en Beverly Hills.

Recuerda además que las frutas y verduras están llenas de vitaminas, minerales, antioxidantes y nutrientes que se pierden en parte durante el proceso de extracción del jugo.

Error 10: consumir frituras de verduras

Pensando que son más sanas y como una pequeña indulgencia mucha gente opta por ellas. “No importa si se trata de una papa o una remolacha frita, el ingrediente dañino es la grasa saturada y trans que se utiliza en el proceso de la fritura. Las grasas trans son particularmente perjudiciales para la salud cardiovascular”, asegura Youdim, quien además es miembro de la Junta Americana de Medicina de la Obesidad.

Error 11: consumir alimentos sin gluten

Los productos sin gluten se han convertido en sinónimo de salud. Sin embargo, de acuerdo con Youdim, muchos alimentos etiquetados como “sin gluten” en realidad no son tan saludables ya que pueden estar cargados de conservantes, azúcar y grasa para reemplazar el trigo o el gluten.

“Eliminar el gluten completamente eliminando el trigo y otros granos saludables como la cebada puede reducir innecesariamente la fibra saludable de nuestra dieta. De por si los estadounidenses ya obtienen menos de la mitad de fibra diaria recomendada”, responde la especialista.

Excusa: no tengo tiempo

Es el gran pretexto de la mayoría para no hacer dieta. “Tenemos tiempo para todo lo que elegimos hacernos tiempo. A menudo no priorizamos y, por lo tanto, no tenemos tiempo. Si ponemos nuestra propia salud en el mismo nivel de prioridad que esa reunión de trabajo o el juego escolar de nuestro hijo, nos daríamos tiempo para comidas más saludables y hábitos más saludables”, aconseja Youdim.

Por su parte, Hultin concluye que la pérdida de peso es difícil y requiere apoyo continuo para abordar tanto la biología como el comportamiento. “Si has probado muchas dietas y no logras perder peso, considera un programa que te dé una idea de tu genética única combinada con marcadores de laboratorio relacionados con el peso y un entrenamiento conductual sofisticado”, añade la nutricionista.