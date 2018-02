Estos GIF terminarán por irritarte en pocos segundos

Las animaciones que se comparten en las redes sociales pueden ser muy divertidas o en realidad bastante irritantes como estas dos que te presentaremos a continuación y que según los usuarios podrían ser de los más molestos.

Estas animaciones en formato GIF “se burlan” de tus ojos al crear ilusiones ópticas sin llegar realmente a tener un principio uy un final aunque tú mente capte lo contrario.

El engaño visual en ambas consiste en ilusiones ópticas que hacen que tu cerebro piense que te acercas a un punto al final de la animación, solo para volver al principio una y otra vez.

El primero es un paisaje aéreo en el que al parecer nos vamos acercando al suelo solo para darnos cuenta de que estamos de nuevo arriba, ¿o quizá nunca caímos?

Most frustrating GIF ever?

El segundo puede ser aún más cruel con nuestros sentidos pues nos lleva directo a las orejas de este perro, una y otra y otra vez.

The coastline gif has me like pic.twitter.com/BnIONjcDq7

— Mike Hicks (@mulad) 20 de febrero de 2018