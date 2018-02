Los peligros de que los adolescentes abusen de los medicamentos para la tos con dextrometorfano

El descenso de Maya a la oscuridad “fue tan rápido e inesperado que no pudimos detenerla a tiempo”, dijo Jonathan Kligler, el rabino de Maya, en el sermón en su funeral, que luego se publicó en el periódico del pueblo, caracterizado por la unión entre sus habitantes.

Buscando respuestas, los padres de Maya, Elise Gold y Matthew Swerdloff, se enteraron por los amigos de su hija de que, apenas dos semanas antes de su suicidio, había comenzado a experimentar con medicamentos de venta libre que contenían dextrometorfano, o DXM, un supresor de la tos.

Los padres de Maya encontraron un montón de productos para la gripe y el resfriado de venta libre en su habitación, y también se enteraron que ella se robaba los medicamentos de un supermercado local, y que tomaba dosis más altas de lo recomendado para drogarse.

Aunque en general es seguro, en dosis altas el DXM puede provocar una variedad de efectos secundarios peligrosos, incluyendo latidos cardiacos anómalos y sedación. También puede crear una sensación de euforia y alucinaciones.

Y aunque los padres de Maya reconocen que otros factores podrían haber influido en el suicidio de su hija, creen que tal vez no habría tomado esa decisión letal si no hubiera estado bajo la influencia de una dosis alta de DXM.

El abuso del medicamento no es nuevo. Hay informes que datan de la década de 1960. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dice que reconoce el potencial de abuso, y requiere que las etiquetas enfaticen el uso adecuado. Y la industria de fármacos de venta libre y algunos estados han respondido al problema mediante una variedad de programas educativos y restricciones que buscan que sea más difícil obtener el medicamento para los adolescentes.

Pero esas medidas no están estandarizadas de un estado a otro, comenta Barbara Young, Pharm.D., de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud (American Society of Health-System Pharmacists). Y muchos padres aun no están conscientes del alcance del problema ni de lo grave que puede ser, añade Sharon Levy, M.D., directora del programa de uso de sustancias y adicción en adolescentes del Hospital Pediátrico de Boston, y profesora asociada de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

El mal uso del DXM envía a un estimado de 6,000 adolescentes a la sala de emergencias cada año, y puede resultar letal. Y aunque los casos de suicidio posiblemente vinculados con este medicamento son raros, cualquier medicamento o droga que provoque síntomas psicóticos como las alucinaciones podría contribuir al tipo de tragedia que experimentó la familia de Maya Gold, advierte Levy.Unos años más tarde, tras visitar una escuela para niñas en India con sus padres, comenzó a planificar un voluntariado en Nepal antes de la universidad, para trabajar con niñas a

quienes habían obligado a participar en el tráfico sexual. Su familia, sus amigos, sus maestros y sus vecinos la recuerdan como una chica curiosa, comprometida y feliz.