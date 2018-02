Adamari López mantienen la ilusión de darle un hermanito a su hija Alaïa

La actriz no descarta la adopción

Adamari López y su esposo, el bailarín Toni Costa, mantienen la ilusión de darle un hermanito a su hija Alaïa, quien el próximo domingo, 4 de marzo cumple tres años de nacida. Sin embargo, de no lograr quedar embarazada su opción sería la adopción.

“Quizá alguna familia me ponga en mis brazos un niño que no pueda cuidar y quiera que alguien vele por su bienestar y lo llene de amor. La adopción es una opción, pero tendría que ser de una familia que me diga ‘quisiéramos, pero no podemos’, en vez de dejarlo en algún hospital o en los bomberos. Hay que ver cómo se da la situación”, compartió la artista con este el diario ‘Primera Hora’ durante su visita a Puerto Rico como figura del evento gratuito “VIDA: Después del cáncer del seno”, al que asistieron 300 personas.

La animadora del programa “Un nuevo día” (Telemundo) compartió que quiere para su hija una familia grande, como la tuvo ella, que es la menor de cuatro hermanos.

“No quisiera dejar a la nena solita, pues me gustaría que tuviese un hermano y supiera lo lindo que es ese ‘bonding’ (apego) y crecer llena de amor y cuidados, que velen los unos por los otros que es lo que yo viví. Me encantaría que Alaïa tuviese esa oportunidad. Pero si no se da tampoco pasa nada”.

La artista no está recibiendo tratamientos tradicionales para la fertilidad.

“Estoy haciendo acupuntura para fertilidad que ya lo hice antes de tener a Alaïa, y creo que me ayudó mucho para que se pudiera dar y que Alaïa estuviese conmigo. Sigo haciéndolo, porque no quiero poner más medicamentos en mi cuerpo, no es recomendable. Si se da chévere y si no se da… porque ya tengo una (hija) y si papa Dios no me da la bendición de volver a ser madre no me puedo quejar porque la tengo a ella que es espectacular, llena mi vida, de amor y me da alegría todos los días”.

A la actividad celebrada en el hotel San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino asistieron además un nutrido grupo de profesionales comprometidos con la salud de la mujer puertorriqueña. VIDA, fundada por Lilliana Bras, beneficia a pacientes de cáncer con necesidades económicas especiales.

POR: Patricia Vargas Casiano