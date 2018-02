Pronto podrías escoger tu foto para la licencia de manejo, pero tendrás que pagar

Los ingresos obtenidos se irán a programas de educación del conductor para las escuelas de California

Si no te gusta la foto que te sacaron para tu licencia de manejo en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), no hay problema; en la misma oficina te podrán tomar otra imagen o las que quieras hasta que salgas como a ti te gusta, solo que no te va a salir gratis: por cada foto adicional tendrás que pagar una cuota.

Si te sirve de consuelo, ese dinero por las fotos adicionales se irá directo al nuevo Fondo de Entrenamiento y Educación para el Conductor que servirá para llevar programas de educación de manejo a las escuelas.

En Sacramento, Josh Newman (D-Fullerton) presentó el proyecto de ley SB1407 para permitir que te tomen una segunda foto o las que quieras a la hora de sacar tu licencia de conducir en California.

La medida establece que las fotos adicionales tendrá un precio que aún no se ha definido.

“La SB1407 creará una nueva fuente de ingresos para algo que realmente está faltando en la educación pública”, dijo el senador estatal demócrata.

“La educación al conductor necesita tener una prioridad de financiamiento para el estado y esta legislación crea un mecanismo simple para traer la educación del conductor de regreso a nuestras escuelas”, explicó.

De convertirse en ley, este proyecto va a establecer el Fondo de Entrenamiento y Educación de Conductores que sería supervisado por la Tesorería del Estado.

Este tipo de programas solamente están disponible en algunas secundarias privadas y públicas. El fondo que creará la SB1407 permitiría extender estos servicios a los estudiantes en más escuelas.

Se considera que los alumnos de bajos ingresos son los que más se beneficiarían de la educación para el conductor en sus escuelas, sobre todo porque los cursos privados en esta materia pueden ser caros. Y a veces este costo es una barrera para que los estudiantes puedan obtener su licencia.

El proyecto de ley de Newman dará también la opción para que los conductores de California se tomen una foto en otro lugar y se la entreguen al DMV para ser colocada en su licencia de manejo como se hace cuando se solicita un pasaporte.