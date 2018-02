Villana de “Mi adorable maldición” asegura que su voluptuoso trasero frena su carrera

Laura Carmine piensa en reducirse los glúteos

La actriz Laura Carmine dijo en exclusiva para BASTA! que ser una mujer con curvas la hace sentir incómoda con sus físico, debido a que considera que la estructura de su cuerpo la ha llevado a que en el mundo de la actuación la quieren colocar como una mujer sexy, etiqueta que ella hoy rechaza.

“Si algo no me gusta de mi cuerpo, son mis nalgas, yo sé que a muchas mujeres les gusta tener mucho trasero y en mi caso es todo lo contrario. Desgraciadamente soy una mujer caribeña, o sea muy delgada arriba y ancha de abajo, porque soy piernuda y nalgona”, dijo la actriz.

Carmine señala que ser una mujer con un físico caribeño, se ha convertido en un problema en su profesión. “Tener un físico como el mío, te hace ver mayor a cuadro y eso me ha limitado en ciertos personajes o que me ubiquen como la sexy, que yo no considero, me considero una mujer normal, pero la gente cree que porque tienes las pompis grandes, eres y serás siempre la sexy. Es horrible que te estereotipen en algo así, cuando en mi país ser nalgona y caderona es normal”.

No descarta la posibilidad de someterse a una cirugía de reducción de glúteos. “Yo sé que muchos se hacen liposucción para ponerse pompis, pero en mi caso es todo lo contrario, quisiera hacer todo por quitármelas, pero bueno eso se dará en su momento”, finalizó.