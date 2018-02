Las gemelas colombianas sensación por el Dura Challenge ¡estilo ballet!

💕🎊feliz cumpleaños repetida mia! Que Dios te siga llenado de tanta alegría y nos permita vivir muchas más experiencias maravillosas juntas, gracias por este amor tan lindo y tan puro, y llega pues paq’celebremos omeeee!!!! Te amo mucho❤️❤️❤️❤️🎂🎂🎂 #sis #sister #twins #twinslove #loveu #29peronossentimosde15

A post shared by A N D R E A (@andreaslmella) on Jan 25, 2018 at 5:42am PST