Se saca los ojos tras consumir drogas

Kaylee Muthart aseguró que voces le pedían sacrificar sus ojos para llegar al cielo

Escena de terror la que se vivió a las afueras de una iglesia en Carolina del Sur, luego de que una joven de 20 años llamada Kaylee Muthart se sacó los ojos, producto de las alucinaciones que le provocó el consumo de metafentaminas.

De acuerdo a la información revelada por diarios locales, Kaylee, desesperada, se paró frente a la iglesia, y comenzó a gritar que el mundo estaba al revés, y escuchaba voces que le decían que “sacrificara sus ojos” para poder llegar al cielo.

Las personas que se encontraban en el interior de la iglesia salieron de inmediato al escuchar lo gritos de la joven y al descubrirla, notaron que en su mano traía ya un globo ocular. De inmediato pidieron ayuda, solicitando el apoyo de una ambulancia; sin embargo, la chica se defendió y antes de que llegaran los paramédicos, logró sacarse el otro ojo.

Kaylee fue trasladada de inmediato al hospital, en donde los médicos descubrieron anfetaminas en su cuerpo, mezclada con otro químico, reacción que le provocó el que tuviera alucinaciones. En tanto, la madre de Muthart aceptó que su hija venía consumiendo drogas desde hace varios meses.

Los médicos esperan que ahora la chica no tenga infecciones en las cuencas oculares para que no corra peligro su vida, en tanto que Kaylee desea tener prótesis oculares y convertirse en ejemplo de varios adolescentes para que no sigan sus pasos.