¿Adamari López y Toni Costa tienen planes de boda?

Mira lo que contestó la presentadora cuando le preguntaron si se quería casar

La pareja compuesta por Adamari López y Toni Costa es una de las más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. El amor que se tienen es expresado por ambos en cada oportunidad que tienen. No obstante, la celebración de una boda parece estar lejos de sus planes.

“Yo quiero que nos comprometamos todos los días. Que sea una relación en la que tengamos que trabajar a diario. No quiero que, por el hecho de haber un matrimonio, entonces demos por sentado que no hay que luchar por todo lo demás. No, yo quiero seguir trabajando en nosotros, en seguir platicando, en seguir entendiéndonos, en seguir amándonos y conquistándonos”, expresó la presentadora durante una entrevista en el programa Un nuevo día, que fue reseñada por la revista Hola.

En la misma entrevista, la querendona confesó que al principio de su relación con el bailarín no todo fue color de rosas, pero todo cambió cuando se enteró que estaba embarazada de su hija Alaía, que hoy día tiene dos años.

“Disfruté mucho esa etapa que vivimos. Yo embarazada y él cuidando de nosotras dos. Fue bien bonito ese momento. Me sentí aún más querida y aún más amada”.

Tan reciente como el fin de semana, Adamari confesó a Primera Hora el sueño de la pareja en agrandar la familia.

“No quisiera dejar a la nena solita, pues me gustaría que tuviese un hermano y supiera lo lindo que es ese ‘bonding’ (apego) y crecer llena de amor y cuidados, que velen los unos por los otros que es lo que yo viví. Me encantaría que Alaïa tuviese esa oportunidad”, dijo, al añadir que no descartaría la adopción.