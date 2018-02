¿Cómo influyen las redes sociales en su negocio?

Incrementa tus ventas haciendo un buen uso de ellas

Las empresas con un plan de social media debidamente creado y aplicado, han reportado grandes beneficios para sus negocios desde que las Redes Sociales se apoderaron del mercado y el marketing. Tanto es así, que empresas especialistas en mercadeo digital como Marketing Sherpa, un instituto de investigación sobre el comportamiento del mercado, público un artículo en el que dejaba ver varios datos interesantes sobre las Redes Sociales.

El artículo publicado por esta agencia norteamericana afirmó que el 85% de los consumidores de dicho país usan las redes sociales y el 58% de los encuestados aseveró seguir a sus marcas en los medios sociales.

No solo eso, también indicaba que el 95% de los jóvenes entre 18 y 35 años eran participantes activos y el 74% de los adultos entre 55 y 64 años confiesan ser usuarios de las plataformas.

Entonces, de acuerdo a los interesantes resultados arrojados por este instituto, podemos afirmar que las redes sociales sí influyen en el desarrollo de un negocio, pero ¿De qué forma? El uso de las Redes Sociales para un negocio, ¿Es para bien o para mal?

¿Cuál es la influencia de las Redes Sociales para su negocio?

Para responder a la pregunta, es necesario hacer un repaso sobre los cambios en el mercado, recuerde cómo era vender anteriormente cuando no existía el fenómeno de las Redes Sociales y las empresas tenían que emitir un mensaje publicitario para captar la mayor cantidad de posibles clientes.

Las empresas hacían un esfuerzo sobrehumano para tener la oportunidad de ser recordados por el público al que apuntaban. Por otra parte, el consumidor no tenía forma de taparse los ojos, y oídos, para no ver tanta publicidad; a donde quiera que fuera, había comerciales, vallas, anuncios, etc.

Ahora, con la llegada de las Redes Sociales, se ha replanteado la forma en cómo se relacionan las personas y eso, por supuesto, influye en cómo las empresas se comunican con sus potenciales clientes. La naturalidad y el contenido de utilidad son una de las características que exige un consumidor de sus empresas o marcas.

Si usted va a redes sociales solo para promocionar sus productos o servicios, estaría perdiendo buena parte de su presupuesto y, en ese escenario, debemos decirle que el uso de estos medios digitales es para mal. Pero si lograra comprender que estos canales son para divertir, entretener y educar a su comunidad, se mostrará la otra cara de las Redes Sociales, porque estaría accionando un plan adecuado y ajustado al consumidor de ahora.

Volviendo a la pregunta inicial sobre como influyen las Redes Sociales en su negocio, nuestra respuesta es positivamente, siempre y cuando comprenda la esencia de estos medios y sepa hacer una prospección de clientes a fin de que el mensaje creado para ellos sea personal y efectivo..

Y entonces ¿Cuál es la esencia? La respuesta a esta pregunta no es única, pero de lo que sí estamos seguros es que gran parte de los especialistas pueden coincidir en una sola cosa:

La verdadera esencia de las Redes Sociales se concentra en la forma en cómo difundimos un mensaje (y lo rápido que llega al emisor), en su influencia en el ser humano y cómo éstas hacen cambiar drásticamente el comportamiento de toda una audiencia.

Las Redes Sociales tienen una particularidad y es que la comunicación es natural, espontánea y, sobre todo, actual. El usuario que va a ella, lo hace con la intención de extraer información de último minuto, que les permita instruirse, sacar partido (de algo o de alguien), informarse, etc.

Si tenemos que deducir algunos de los beneficios más tangibles de estos medios para su negocio son:

Aumento de la visibilidad de marca ¿Qui é n no está en Redes Sociales actualmente? No importa si es con publicidad en Instagram , Facebook, Twiiter. Lo importante es estar.

Mejores ventas: Una de las grandes ventajas de estos medios es que existen la gran posibilidad de captar clientes cualificados.

Costos muy bajos en comparación a otros medios publicitarios: Seamos claros, en su justa proporción, las publicaciones con sentido publicitario tienen un gran impacto en la audiencia y ofrece buenos resultados a los negocios. En este punto hay tener en cuenta innumerables factores, pero quien lo hace, experimenta buenas ventas.

Mejor segmentación del mercado: Las Redes Sociales tiene tonos distintos y los negocios tiene la oportunidad de ajustar su mensaje a distintos públicos de forma asertiva.

Mayor probabilidades de encontrar consumidores interesados: Conseguir que una comunidad vire su mirada hacia su negocio puede tomar tiempo, pero no más del que pide el mercadeo cl á sico. Por ser un medio de comunicación directa con el consumidor, los negocios tiene una fantástica base de datos actualiz á ndose a todo momento y eso permite crear estrategias de comunicación más personalizadas (otra de las características del uso de las redes sociales y el marketing digital).

Con el buen uso de las Redes Sociales usted puede conseguir una comunidad de fans, clientes fieles y el crecimiento de su empresa paulatinamente.

Tenga claro que los resultados en estos medios no se consiguen de un día para otro, debe ser constante en sus acciones y desarrollar su sentido estratégico para que pueda experimentar resultados positivos a medida que va pasando el tiempo.