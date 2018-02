Con memes se burlan de la valentía de Donald Trump

Donald Trump aseguró que él “habría entrado corriendo allí [en la escuela de Florida] incluso si no hubiera tenido un arma, y creo que la mayoría de gente en esta habitación habría hecho lo mismo”.

Esto en referencia al tiroteo del 14 de febrero en el que un joven de 19 años entró armado y acabó con la vida de 17 personas: 14 estudiantes y 3 adultos.

Las redes sociales no tardaron en hacer víctima de los memes al Presidente, quien cada vez es menos popular en ellas, sobre todo a nivel internacional tras su idea de poner armas en manos del profesorado.

Aquí algunos de los mejores:

Yeah, I can see his face as he ran—out. pic.twitter.com/8Z89SJLShm

— Jeanthejust (@Jeanthejust) 26 de febrero de 2018