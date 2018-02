Majida Issa, “La Diabla” de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, vuelve locos a los fans con sus torneadas piernas

Además hizo una sorprendente revelación

A sus 36 años Majida Issa está lista para decirle adiós a su emblemático papel de Yesica Beltrán “La Diabla” en “Sin Senos Sí Hay Paraíso” de Telemundo.

La nacida en la Isla de San Andrés, Colombia, aseguró en entrevista con TVyNovelas que se despedirá próximamente de la villana que hace sufrir a Catalina Santana (Carmen Villalobos) en la serie escrita por Gustavo Bolívar.

Majida también habló de las problemáticas que le ha traído interpretar a “La Diabla”, especialmente con un sector del público.

“‘La Diabla’ es un personaje sin puntos medios, todo en ella es extremo: insulta todo el tiempo, grita todo el tiempo, mata todo el tiempo, todo el mundo le parece un imbécil y pienso que ya el público debe estar cansado de eso”, expresó.

El papel le ha exigido algunos sacrificios tanto físicos como mentales. “Ella me afecta, porque interpretarla me cansa mucho. No me preguntes por qué, pero hacer de mala cansa más (…) por más que sea ficción, la mente, el cuerpo y las palabras están en un lugar muy oscuro”.

La colombiana que realizó una espectacular sesión fotográfica en la que dejó ver sus curvas y torneadas piernas, que levantaron suspiros y picantes comentarios en la cuenta de Instagram de la publicación. También corroboró que la trama le exige estar siempre en forma y como se puede ver en sus redes sociales, ella hace mucho ejercicio para mantenerse.

La producción de finales de año para Maxim, dejó claro que a su edad está en plenitud.