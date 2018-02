Preparación de impuestos gratis en Garden Grove este viernes

Es solo para personas con ingresos de $60,000 o menos y debes hacer cita

Con la fecha límite para presentar impuestos en puerta, la senadora estatal Janet Nguyen y Orange County United Way se unieron para ofrecer un evento de Asistencia de Preparación de Impuestos gratis el viernes 2 de marzo. Este evento especial contará con la visita del eBus, un centro de tecnología móvil único e autosuficiente, que servirá como un centro de asistencia para la preparación de impuestos.

El evento tendrá lugar de las 3:00 p.m. a 7:00 p.m. en la oficina de distrito de la senadora Nguyen ubicada en 10971 del Bulevar Garden Grove, Suite D, Garden Grove, 92843. Los servicios están disponibles para familias con ingresos de $60,000 dólares anuales o menos y se requiere cita. Los servicios solo están disponibles para los contribuyentes que presentan declaraciones de impuestos federales y estatales básicas. Los contribuyentes con problemas fiscales complejos o que necesitan asesoramiento fiscal deben consultar a un asesor fiscal profesional.

Los residentes interesados ​​en asistir al evento del 2 de marzo deben llamar a la oficina de la senadora Nguyen al (714) 741-1034 para que se determine su elegibilidad y para programar una cita.

“Gracias a una maravillosa asociación con Orange County United Way, no sólo ayudaremos a los residentes a presentar sus declaraciones de impuestos, sino que les ayudaremos a obtener deducciones y créditos fiscales que les pueden ayudar a conservar más de su dinero”, dijo la Senadora Janet Nguyen. “En todo el estado de California, cientos de voluntarios se han unido para ayudar a las comunidades a aprovechar al máximo sus declaraciones de impuestos. Me enorgullece llevar este valioso servicio a la comunidad”.

Cal EITC

Además de proporcionar servicios de impuestos gratuitos, al organizar este evento, la senadora Nguyen busca promover el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo de California (Cal EITC). En el 2015, California creó este crédito fiscal. A partir del año fiscal 2017, las familias que ganen hasta $22,300 dólares anuales pueden calificar para Cal EITC, que es un aumento dramático del límite superior de ingresos en los últimos años.

Además, por primera vez, aquellos que obtuvieron ingresos por trabajar por cuenta propia pueden calificar por este crédito.

“Desde su creación, he sido una firme defensora de Cal EITC porque nuestras familias merecen quedarse con más del dinero que ganan con tanto esfuerzo”, dijo la Senadora Janet Nguyen. “Estoy agradecida de que el Estado vea el valor de este programa y me comprometo a seguir promocionándolo”.

Para obtener más información o para programar una cita, llama al (714) 741-1034.