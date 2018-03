Empleados de Disneylandia acusan a la compañía multimillonaria de pagarles salarios de miseria

Empleados se quejan que no les alcana para pagar sus facturas y algunos han tenido que vivir en sus autos y comer solo una vez por día.

Para miles de empleados de Disneylandia, “el lugar más feliz del mundo” no ofrece ninguna diversión cada vez que reciben su cheque. Así lo reveló un estudio publicado este miércoles que muestra que los trabajadores reciben salarios tan bajos que algunos han tenido que vivir en sus autos y comen solo una vez al día.

Verónica Chávez ha trabajado para el Grand California Hotel de Disneylandia en Anaheim por siete años. La mujer de 35 años comenzó como empleada doméstica y ahora es supervisora de departamento. Además se encarga de entrenar a nuevas empleadas de la limpieza y da charlas de bienvenida al hotel.

“Pero con todo lo que hago no alcanzo ni a 15 dólares la hora”, dijo Chávez, quien es madre soltera de tres niños. “Pago $1,800 dólares de renta y tengo que pagar niñera, mis facturas y no gano lo suficiente”, aseveró.

Grace Torres, de 28 años, trabaja en uno de los restaurantes de Disneylandia como cocinera junto a su esposo. Ella dijo que las cantidades exorbitantes en seguro de salud les arrebata demasiado dinero cada mes.

“Hemos estado casados por cuatro años y nos gustaría tener hijos, pero desafortunadamente no podemos ni pagar un seguro médico”, dijo Torres, quien hace poco estuvo viendo en su auto junto a su esposo por tres semanas.

Agregó que su salario regular por hora es de $12.88 dólares y si la escogen como líder de la cocina—que no ocurre muy seguido—puede llegar a ganar 18 dólares la hora.

“Sufrimos todos los días hasta para conseguir nuestra comida. Nos vamos a los bancos de comida y a veces las personas que pueden nos ayudan”, dijo Torres. “Hay muchas personas que dicen que [la cocina] son posiciones de principiante pero yo fui a la escuela para estudiar esto. Empecé como principiante pero ya no lo soy”.

Aunque la compañía Walt Disney recalca su famosa frase “Puedes diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo. Pero hace falta gente para hacer que el sueño se haga realidad”, los empleados dicen que la realidad es otra.

Indigencia y hambre

El reporte “Working for the Mouse; a Survey on Disneyland Employees” (Trabajando para el ratón: una encuesta a los empleados de Disneylandia), reveló que uno de cada 10 trabajadores recientemente ha experimentado la falta de vivienda y dos tercios no tienen suficiente dinero para comer tres comidas al día.

La encuesta fue realizada a 5,000 empleados del complejo y el parque temático en el sur de California en octubre del 2017. Este reveló que el 91% de los empleados informó que Disneylandia es su principal fuente de ingresos y el 85% gana menos de 15 dólares por hora, lo cual limita a muchos en sus gastos.

El 74% de empleados sin niños y el 80% con niños dijeron que no pueden pagar sus gastos básicos del mes. Un 33% de los trabajadores de Disneyland tienen hijos.

Chávez dijo que disfruta mucho su trabajo, sin embargo, al igual que las cerca de 200 empleadas de la limpieza en el hotel donde labora le gustaría que su salario fuera más acorde con las ganancias del lugar.

“Un cuarto sencillo cuesta 700 dólares la noche y como es tan caro el huésped ya no deja propina”, se quejó Chávez. “La mayoría en mi departamento somos latinos y hay muchas mujeres mayores de edad que solo agachan la cabeza y aceptan lo que les dicen”.

Torres dijo que desea poder pagar sus facturas y renta sin tener que preocuparse tanto. “Hace dos meses se nos descompuso el carro y no lo hemos arreglado porque no nos alcanza. Si perdiéramos nuestro hogar literalmente estaríamos en la calle”, reveló.

Millonaria compañía los ignora

Los participantes en la encuesta son miembros de una coalición de 11 sindicatos que representan a empleados de la compañía Walt Disney y que luchan por un salario de $20 dólares por hora.

Chávez dijo que su sindicato UNITE HERE 11 ha intentado llegar a acuerdos de salarios justos pero los representantes de Disneylandia se oponen.

“Les ponemos la propuesta en la mesa y ellos la avientan basura. En este contrato solo nos quieren dar un aumento de 40 centavos. Pero ¿Qué son 40 centavos para ellos que subieron los precios de los boletos y sus hoteles siempre están llenos?” cuestionó Chávez.

Disneylandia y Walt Disney Co. han recibido un número significativo de visitantes en los últimos 10 años, reveló el informe escrito por el profesor de política Peter Dreier en Occidental College, y Daniel Flaming, presidente de Economic Roundtable.

Los visitantes al Disneyland Resort y al parque temático aumentó de 20.6 millones en 2006 a 27.2 millones en 2016. Los ingresos del parque también aumentaron de $1,72o millones de dólares a $3,030 millones de dólares en el mismo período.

Y recientemente los boletos de un día en Disneyland incrementaron en un 9% para el período pico a $135 dólares.

Sin embargo, las millonarias ganancias y el éxito de la compañía no son compartidas con los empleados.

“El valor del salario de los trabajadores ha disminuido 15% desde el 2000”, dijo Flaming. El salario promedio por hora para trabajadores de Disneylandia Resort cayó de $15.80 dólares en el 2000 a $13.36 dólares en el 2017 de acuerdo a la inflación, reportó el informe.

“Elevar el pago salarial a 20 dólares por hora dará a los trabajadores $190 millones de dólares más al año para comprar necesidades básicas para sus familias y generará 210 millones de dólares más en ventas de negocios en Anaheim y otras comunidades donde viven los trabajadores”, añadió el investigador.

‘Encuesta Inexacta’

Suzy Brown, vicepresidenta de comunicaciones de Disneyland Resort, dijo que es muy importante tener en cuenta que la encuesta fue realizada con unos 5,000 miembros, que solo son una fracción del total.

“Esta encuesta inexacta y poco científica fue pagada por sindicatos con motivos políticos y sus resultados son deliberadamente distorsionados y no reflejan cómo la abrumadora mayoría de nuestros 30,000 miembros del elenco se sienten sobre la compañía”, dijo Brown. “Si bien reconocemos que existen desafíos socioeconómicos para muchas personas que viven en el sur de California, nos enorgullecemos de nuestra experiencia laboral”.

Brown dijo que entre los logros como empleador Disneyladia se enorgullece en haber creado más de 4,000 empleos en los últimos cinco años, más que cualquier otro negocio en el Condado de Orange y ofrecen una variedad de medidas que incluyen capacitación, desarrollo y oportunidades para el avance.

Sus salarios van de $11 dólares a $17.75 dólares la hora, dependiendo de la posición.

“La mayoría de nuestros empleados ganan más que el salario mínimo de California y la mayoría gana ingresos adicionales a través de primas y horas extras”, dijo Brown.