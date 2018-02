Jacky Bracamontes causa conmoción con impresionante antes y después en bikini

Así me veía en Miss Universo!!! 😱😱😱 Creo que me falto comer un poquito más!!! Qué opinan??? Yo me gusto más llenita… pero en gustos se rompen géneros! #missuniverse #missmexico #nbmexico #flaquitaVSllenita #yallovió

A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv) on Feb 27, 2018 at 11:47am PST