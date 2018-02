Videos: Ni la nieve detiene a la Fórmula Uno en su pretemporada

Solo el español Fernando Alonso pudo marcar tiempos en un día caótico para la pretemporada de la F1

La pretemporada de la Fórmula Uno que se desarrolla en el circuito de Montmello en España, debió sufrir por los embates del clima, pues la mañana del miércoles, tercer y último día en el que los equipos tomaron la pista por vez primera en 2018, vio la caída de nieve desde la madrugada.

Esto evidentemente retrasó las prácticas matutinas y ocasionó que los autos debieran salir a la pista una vez que la nieve fue desplazada y con neumáticos para lluvia extrema.

Al final hasta las cuentas de redes sociales de la Fórmula Uno tomaron la situación con humor y no se cansaron de bromear con el español Fernando Alonso, quien hace tiempo no obtiene buenos resultados, pero esta vez pudo ser el mejor de la práctica, claro, porque fue el único que pudo marcar tiempos en estas condiciones.

Alonso encabezó la práctica en la que solo cinco pilotos vieron algo de acción, y juntos apenas sumaron 17 vueltas al anegado circuito catalán.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Ahora los mandamás de la Fórmula Uno discuten si es importante o no reprogramar esta práctica para que se lleve a cabo el jueves, mientras los equipos decidieron divertirse, o bien, algunos salir a la pista.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Aquí les dejamos algunas imágenes.

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

Terminó el tercer día de pruebas de @F1 en el @Circuitcat_eng, debido a las condiciones climatológicas la sesión se retrasó por más de 2 horas. Finalmente sólo Alonso, Ricciardo, Hartley, Ericsson y Kubica salieron a rodar. #F1Testing pic.twitter.com/PudBeFvb7O — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) 28 de febrero de 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

Cabe recordar que con malas condiciones climáticas no se puede probar, pero esto es por medidas de seguridad, puesto que si el clima no permite que el helicóptero de emergencias despegue, los autos no pueden salir a la pista.

– Hola. Solo vengo a decirle que hay bandera verde en pista y ya puede salir. No hay nada de qué preocuparse.

…..#F1Testing pic.twitter.com/13hMAbHwfk — Stefania Bruera (@stefifm) 28 de febrero de 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js