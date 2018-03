Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Los Angeles comienza temprano la celebración de los Oscar, con diferentes fiestas y actividades

Sábado 3

Fiesta con ‘Coco’

Para celebrar que la película “Coco” ya tiene un día dedicado a ella en Los Angeles, la oficina del concejal Gil Cedillo efectuará una fiesta y carnaval en la que se proyectará esta película de los estudios Pixar. Eso será en el L.A. Red Shield Community Center (1532 W. 11th St., Los Angeles) a partir de las 2 pm. Habrá comida, juegos, rifas y juguetes para los niños que asistan. Todo será gratis. Informes (213) 381-3747 y laredshield.org.

Festival de linternas

El Chinese American Museum ( 425 N. Los Angeles St., Los Angeles) efectuará su décimo séptimo Los Angeles Lantern Festival, en el que se celebrarán las festividades del Año Nuevo Lunar. Habrá puestos de organizaciones comunitarias, recorridos por el museo, entretenimiento en vivo, música, venta de comida y creación de manualidades. Esta fiesta, popular en todo el mundo, ocurre cada año en el quinceavo día del primer mes lunar para marcar las festividades del Año nuevo chino. A partir de las 12 pm. Gratis. Informes camla.org/LALanternFestival.

Semana del Oscar

La Academia de Cine de Hollywood celebrará la diversidad de las historias que fueron nominadas en la categoría de Mejor película en lengua extranjera para la próxima edición de la entrega del Oscar. En un programa que liderará Mark Johnson, gobernador de la institución, el evento consistirá en la proyección de algunas de las escenas de los filmes considerados en esta sección, así como una conversación con sus directores. Samuel Goldwyn Theater (8949 Wilshire Blvd., Beverly Hills). Los filmes a abordar serán “A Fantastic Woman” (Chile), “On Body and Soul” (Hungría), “The Insult” (Líbano), “Loveless” (Rusia) y “The Square” (Suecia). 10 am. Boletos $3 a $5. Informes oscars.org.

Ballet clásico

El Los Angeles Ballet presentará el “Swan Lake”, la historia de un amor encantado entre un cisne y un príncipe y su lucha en contra de un malvado hechizo. Con la música de Tchaikovsky y la coreografía de Christensen. Una sola función en el Alex Theatre (216 N. Brand Blvd., Glendale). 7:30 pm. Boletos $31 a $99. Informes (818) 243-2539 y alextheatre.org.

Domingo 4

Bailongo en el Autry

El programa Latin Jazz Sunday en el Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) presenta en esta ocasión musica a cargo de la Afro Latin Ensemble, la multipremiada banda de la California State University. Bajo la dirección del doctor Paul de Castro, los asistentes están invitados a dar sus mejores pasos al rimo de los sonidos de esta agrupación. Habrá comida y bebida a la venta, algunas de las galerías del museo estarán abiertas durante la velada. 7 pm. Boletos $10; $3 estudiantes con identificación. En el precio está incluida la entrada al Autry. Espacio limitado. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Baile flamenco

La Esencia Flamenca Dance Company, que tendrá como invitados a Jesús Montoya, Joey Heredia y Kai Narezo, presentará en el Grand Annex (434 W. 6th St., San Pedro) el espectáculo El Encanto Flamenco, un show con música y baile sobre el tablado. Quienes lleguen temprano recibirán una lección de palma gratuita, que son aplausos con ritmo. Habrá barra de vinos y de bocadillos a la venta. Estacionamiento gratis los domingos. Lección de palmas 1 pm; show 2 pm. Boletos $25. Informes (562) 761-1618 y grandvision.org.

Musical familiar

“Alice!” es un musical basado en el cuento de “Alicia en el país de las maravillas” que se presentará en The Nine O’Clock Players/Assistance League Playhouse (1367 N. St., Andrews Place, Los Angeles). Incluye a todos los personajes del cuento, como Mad Hatter, el Cheshire Cat, el Caterpillar y la Queen of Hearts. La historia narra el momento en el que Alice persigue al White Rabbit a Wonderland, donde se encuentra con animales que hablan, una corte muy cómica y un juego en el que participan flamingos. 2 pm. Boletos $15. Informes (323) 545-6153 y nineoclockplayers.com.

Música clásica

La Los Angeles Virtuosi Orchestra presentará “Primavera” y “Otoño”, dos de las secciones de Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi. Esto será en el Bing Theatre del Los Angeles County Museum of Art ( 5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). El grupo estará dirigido por Carlo Ponti y tocarán los violinistas Roberto Cani y YuEun Kim. 6 pm. Entrada gratis. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Miércoles 7

Expo en Long Beach

La Fred Hall Ultimate Outdoor Expo, que comenzó en 1946 como un show para la venta de artículos para actividades al aire libre, es ahora la expo más grande en el mundo de su tipo para la venta de artículos para la pesca, la caza y actividades recreativas. Se efectuará del miércoles al 11 de marzo en el Long Beach Convention Center (300 E. Ocean, Long Beach), e incluye entretenimiento para toda la familia, entre otras cosas concursos y mesas de manualidades para los niños. Miércoles a viernes 1 a 9 pm; sábado 10 am a 8:30 pm; domingo 10 am a 7 pm. Boletos $16 a $18. Menores de 15 años gratis. Informes fredhall.com.

Festival de cine

El Centro Cultural Cinematográfico México del Consulado de México en Los Angeles (2401 W. 6th St., Los Angeles) presenta los primeros miércoles de cada mes cortos y documentales dirigidos por cineastas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión se proyectarán “Estamos jugando a que sí”, “Hermanos”, “Pirueta”, “REPSA” y “Reflejos”. 7 pm. Entrada gratis. Informes (213) 351-6824 y mxla2017.org/cccm.