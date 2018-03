Ha gastado más de $50,000 dólares ¡para parecerse a un dragón!

Hace 20 años, recibió una noticia por la cual, decidió cambiar de forma radical su vida y tomar este aspecto

Eva Tiamat, alias “Medusa”, es una mujer transexual originaria de Bruni, Texas, a quien en 1997 le cambió por completo la vida.

En ese entonces era Richard Hernández, un hombre exitoso que fungía como vicepresidente de uno de los principales bancos de Estados Unidos. Ese año recibió una de las peores noticias de su vida: fue diagnosticado con VIH, y a partir de ese momento, decidió darle un giro radical a su vida y se prometió a sí mismo que no iba a morir como un simple ser humano.

Desde entonces, Richard inició su proceso de transformáción, el cual inició cambiándose el nombre a Eva, y luego el de transformarse en un reptil, ya que después de haber sido abandonada por sus padres cuando tenía tan solo 5 años, cree que “renació bajo el cuidado de la serpiente de cascabel del diamante del oeste”.

“Medusa”, quien actualmente tiene 56 años, comenzó con dicha idea haciéndose diversos tatuajes. Posteriormente, se sometió a un par de rinoplastias; luego se recortó las orejas y tiñó el globo ocular en color verde, se puso cuernos en la cabeza y se hizo una lengua bífida.

Para dicho “transespecismo”, Eva ha gastado aproximadamente $60,000 dólares, y aún quiere someterse a otros procedimientos cuyo costo asciende a unos $40,000 dólares.



“Para mí, mi transformación es el viaje más grande de mi vida. Hay razones profundas y profundos significados sobre mi transformación y por qué lo estoy haciendo. Espero que mi historia ayude a otras personas, no solo a aquellos que han pasado por tiempos difíciles, sino también a personas que han perdido la esperanza. Yo mismo sé lo que es estar en ese punto”, comentó “Medusa” en una entrevista.

“Me considero no solo para ser humano nunca más; Soy humano y reptil. Mi mayor deseo en la vida es continuar la modificación de mi cuerpo hasta que se complete mi metamorfosis. Esto es lo que me impulsa: esta es la razón por la que me levanto todos los días y vivo”, sentenció.