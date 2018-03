Los 10 mejores smartphone Android que existen en el mundo

The first bezel-less smartphone ever. Giveaway for the first 20K followers (for 500 random winners) 1. follow @xiaomi.mi.mix 2. screenshoot 3. tag @xiaomi.mi.mix + 5 friends ended 4 November 2017 #giveaway #smartphone #xiaomi #mimix #xiaomimimix #mimix2

A post shared by Xiaomi Mi Mix 2 🔵 (@xiaomi.mi.mix) on Sep 19, 2017 at 9:05pm PDT