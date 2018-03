5 razones por las que e maquillaje no te sienta bien

Ninguna tiene que ver con la manera en la que aplicas los cosméticos

La proliferación de aplicaciones y filtros para cámaras fotográficas ha logrado que cualquier persona exhiba una piel tersa en las redes sociales. ¿Pero qué ocurre cuando tienen que mostrar su verdadera cara sin la magia de la tecnología?

El maquillaje puede presentarse como una opción muy atractiva para esconder o borrar imperfecciones. No obstante, si tu piel no está en buenas condiciones, el resultado puede ser adverso y los problemas de tu cutis pueden quedar al relieve.

“Es necesario mantener una piel hidratada y bien cuidada para que el maquillaje se adhiera de la mejor manera y el acabado luzca natural”, opina el maquillador Charlie Vázquez.

Para que tu piel esté en excelentes condiciones, a continuación, varios expertos te advierten lo que no debes hacer.

1. No protegerte del Sol. En nuestro clima tropical es muy importante cuidarse de los rayos ultravioletas. Por eso, se debe utilizar un filtro solar, aunque no vayas a realizar actividades al aire libre por tiempo prolongado.

Invierte lo que sea necesario en un filtro solar para el cuerpo y otro para el rostro que no tape el poro. La dermatóloga brasileña Gabriela Casabona recomienda aplicar un filtro con factor de protección de 30 o más y reaplicar periódicamente si estás en un lugar al aire libre o mojas tu piel en la playa o piscina.

2. Seleccionar productos que no van de acuerdo con tu tipo de piel. Utiliza los productos correctos para tratar los problemas que presenta tu piel, como manchas, acné o líneas de expresión, entre otros. Si no tienes conocimiento sobre el tema, busca orientación a través de un dermatólogo, esteticista o consultor de belleza en la tienda de tu preferencia.

3. Ser inconsistente en tu rutina de cuidado diario. Los pasos necesarios para mantener una piel bonita y radiante son la limpieza y el uso de un tónico y crema hidratante en la mañana y en la noche. Es importante identificar el tipo de piel que tienes para tratarla adecuadamente y ver resultados.

4. No humectar la piel. Existe un mito de que las mujeres con pieles grasosas no deben utilizar un humectante antes del maquillaje porque les dura menos o tienden a lucir brillosas. La esteticista Katy González señala que eso es un mito, pues lo que debes seleccionar es un producto hidratante a base de agua y no de aceite. También puedes usar un producto especial para controlar la grasa.

5. Acostarte a dormir con maquillaje. A diario, la piel recibe maquillaje y cremas, además de que está expuesta a la contaminación ambiental. Todo esto se va acumulando en la superficie y si no se remueve adecuadamente puede ocasionar brotes de acné, arrufas prematuras y poros obstruidos, entre otros.

“Es un pecado mortal acostarse con maquillaje. No se debe hacer jamás porque durante las horas de sueño es que la piel aprovecha para regenerarse, lo hacen en todo momento, pero en un sueño profundo lo hace más rápidamente”, explica González.