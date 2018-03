Esposo de la concejal Nury Martínez es despedido por conducta sexual inapropiada

Fue empleado de alto nivel de dos ex asambleístas estatales, uno de ellos renunció también por acoso sexual

Gerardo Guzmán, esposo de la concejal de Los Ángeles, Nury Martinez, fue despedido la semana pasada de su cargo como director del distrito 39 de la Asamblea por conducta inapropiada como hablar y mostrar juguetes sexuales a tres de sus subordinadas, compañeras de trabajo.

La noticia fue revelada por el periódico Los Angeles Times en base a un reporte de la Asamblea de California. La Opinión obtuvo también tuvo acceso a los resultados de la investigación luego de una petición de récord públicos.

Guzmán fue despedido el 5 de febrero al darse a conocer los resultados de una investigación hecha por una firma independiente de abogados.

En la carta que el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea le envió a Guzman, le indican que basado en entrevistas y en la revisión de documentos relevantes, el investigador determinó que las acusaciones tienen validez, y que es muy probable que los hechos ocurrieron. “Como consecuencia, esta carta es para notificarle que su trabajo en la Asamblea se ha terminado”, le dicen la directora de Recursos Humanos de la Asamblea, Tosha M. Sherry.

Cabe decir que Guzmán continuó como director de distrito en Pacoima para el asambleísta Raúl Bocanegra quien renunció en noviembre luego que varias mujeres lo denunciaron por acoso sexual.

La conducta inapropiada de Guzmán se dio cuando trabajaba como director de distrito para el asambleísta Felipe Fuentes.

Otra de las acusaciones en su contra señalan que se acostó en la cama junto a una empleada, acarició el pelo a otra, y dijo una obscenidad a una trabajadora de la Asamblea.

Guzmán señaló al Times que se siente muy arrepentido de lo sucedido. “Espero ser la persona de la que mi esposa y mi hija se sientan orgullosos”.

Y aclaró que el incidente del que lo acusan ocurrió antes de que dejara de beber en 2015.

La concejal Nury Martínez, esposa de Guzmán, se ha caracterizado en el Concejo de la Ciudad de Los Ángeles por salir en defensa de las mujeres que sufren acoso sexual y ha exigido mayores protecciones para los empleados del Ayuntamiento que son víctimas de abusos sexuales. Incluso, el año pasado propuso crear una línea telefónica las 24 horas para que los trabajadores se sintieran en libertad de denunciar la intimidación y acoso sexual.

Dijo a La Opinión que el Comité de Reglas de la Asamblea siguió los pasos necesarios para resolver el asunto. “Si bien mi esposo no acepta todas las conclusiones del Comité, él no va a impugnar su despido”, indicó en in comunicado.

Agregó que, como mujer, continuará su trabajo para dar fuerza a otros a denunciar el acoso y comportamiento apropiado, y lo hará también por ella misma.

“Él – mi esposo – está avergonzado y apenado por su comportamiento. Yo lo apoyo para que acepte las consecuencias de su comportamiento y su compromiso a permanecer sobrio”, dijo.

Investigación

El despido de Guzmán se dio a conocer al mismo tiempo que se revelaron los resultados de la investigación por acoso sexual contra el exasambleísta de Pacoima, Raúl Bocanegra.

Bocanegra renunció a su escaño en la Asamblea a finales de noviembre en medio de acusaciones sexuales de siete mujeres.

Fue él primero de los cuatro legisladores que han dejado su curul acusados de acoso sexual en la legislatura estatal.

La investigación de la Asamblea en el caso de Bocanegra se centró en las acusaciones de tres mujeres que fueron empleadas de la legislatura estatal: Jennifer Borobia, Gabriela Correa y Camille Pili-Jose.

De acuerdo a lo revelado por el Times, Borobia dijo que Bocanegra la invitaba seguido a salir cuando él era su jefe. Pili-José contó que el exasambleísta le pasó las manos por su estómago durante una fiesta en la casa de Guzmán. En la misma fiesta, Correa narró que Bocanegra le quitó un brazalete que traía y le dijo que lo recuperara de la bolsa de sus pantalones.

La investigación de la Asamblea encargada a una firma legal encontró que la conducta de Bocanegra hacia las tres empleadas violó las políticas contra el acoso sexual y las expectativas expresadas en el manual de personal de la Asamblea que indican que los empleados deben conducirse de una manera profesional.

Otros dos legisladores que han dejado sus escaños debido a las acusaciones por acoso sexual en su contra son el asambleísta demócrata de Woodland Hills, Matt Dababneh, y el senador demócrata de Artesia, Tony Mendoza. La asambleísta demócrata de Bell Gardens, Cristina Garcia, se vio obligada a pedir licencia sin goce de sueldo en medio de alegatos de acoso sexual. El único que permanece en el cargo pese a las acusaciones en su contra es el senador demócrata de Van Nuys, Bob Hertzberg.