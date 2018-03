Julia Rodríguez-Elliott, una enamorada de los clásicos de Shakespeare

La directora de teatro dice que tuvo que crear oportunidades de trabajo en lugar de buscarlas

En sus años de universidad, Julia Rodríguez-Elliott cayó rendida de amor por Shakespeare cuando una compañía llegó a presentar una obra al campus donde ella estudiaba teatro.

Entonces comenzó a explorar las oportunidades que pudieran existir en el currículum de la escuela y a trabajar en monólogos del famoso escritor inglés, hasta que su maestro de actuación la paró en seco.

“Me dijo, ‘¿Sabes, por qué no comienzas a trabajar en otra cosa? Shakespeare y los clásicos en realidad no son para ti. Él se refería a que no eran para una mujer de color”, rememoró Rodríguez-Elliott.

A partir de ese momento, supo que en lugar de buscar las oportunidades, tendría que dedicarse a crearlas. Luego de graduarse, fue aceptada en el American Conservatory Theatre, en San Francisco, donde estudió una maestría. En cuanto terminó, se estableció en Los Ángeles, donde tenía buenos ingresos como actriz de televisión, “pero extrañaba mucho el teatro”.

Así que junto con su esposo, Geoff Elliott, quien cursó el mismo programa de estudios que ella, montó “Hamlet” en un teatro de Glendale “para ver qué tipo de reacción tendríamos [de la gente]”.

“Y una cosa lleva a la otra, y aquí estamos 25 años después”, dijo Rodríguez-Elliott, fundadora, productora y directora artística de A Noise Within, una compañía de teatro clásico que ha realizado más de 12o obras, de las cuales ella ha dirigido o codirigido más de 40.

“En esencia, aproveché todas las oportunidades que había para mí y cree mis propias oportunidades”, dijo la directora, cuyo más reciente trabajo es “Henry V”, de Shakespeare, que se presenta en el teatro de la compañía, con base en Pasadena, hasta el 6 de abril.

En este caso, como en todas las obras que presenta A Noise Within, la diversidad étnica de los artistas que participan es una prioridad.

“En los clásicos se pueden emplear actores de color porque los temas siempre son actuales”, explicó Rodríguez-Elliott. “Estás representando tu comunidad en el escenario, y eso hace que [como compañía] nos relacionemos con la gente; sobre todo las mujeres necesitan ser representadas en esas historias”.

En ese sentido, la directora dice que uno de los compromisos de A Noise Within es servir de inspiración para audiencias de todo tipo. Para ello, tienen un programa mediante el cual cada año 15 mil estudiantes del área asisten al teatro que dirige a ver obras clásicas.

“La audiencia es muy diversa, y entre ellos hay muchos niños latinos”, dijo.

En detalle

Qué: “Henry V”

Cuándo: jueves a domingo con diversos horarios

Dónde: A Noise Within, 3352 E. Foothill Blvd., Pasadena

Cómo: boletos desde $25; informes (626) 356-3100 ex 1 y anoisewithin.org