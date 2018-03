VÍDEOS: Aracely Arámbula hace ejercicio con todo y tacones para ponerse dura…

No querían pero los convencí 😂💁✌🏻👌🏻💪🏻🤺🤸🏼‍♀️🏋️‍♀️💪🏻 bueno Ashiiiss nou 🤦‍♀️😂 prefiero dirigir 😂💁 Mich si se unió 👌🏻💪🏻 detrás de cámaras de la cocina de #MasterChefLatino mientras los participates cocinaban se aprovechaba el tiempo un poco de gym 👌🏻 jaja 💪🏻🏋️‍♀️🤸🏼‍♀️🤺 #Porlasalud #Arafit #Sisepuede #dura

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Mar 1, 2018 at 8:22am PST