Las madres trabajadoras son una influencia positiva en los hijos

Estudio señala que las niñas de los hogares donde las progenitoras están vinculadas al mercado laboral tienen más posibilidades en el futuro de conseguir un empleo con un buen salario

Las madres que trabajan fuera del hogar influyen positivamente en sus hija e hijos, así lo revela un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

De acuerdo con la investigación “Mums the Word! Cross-national Effects of Maternal Employment on Gender Inequalities at Work and at Home” (“¡Mamá de palabra! Efectos en el país del empleo materno en las desigualdades de género tanto en el mercado laboral como en las tareas del hogar”), efectuado en junio de 2015, las madres que desempeñan una labor profesional fuera del hogar tienen efectos positivos en el desarrollo de sus herederos: las hijas tienen más probabilidades de conseguir un empleo y ocupar cargos de responsabilidad con mejores salarios durante su adultez, mientras que los hijos colaboran más en las tareas del hogar y dedican más tiempo a cuidar de sus familias.

Estos resultados vinieron a contradecir la convencional idea de que crecer con una madre trabajadora puede tener efectos negativos en el área económica y social en la vida adulta de los hijos.

Para el estudio se utilizó los datos recaudados en la encuesta “La familia y el cambio en los roles de los géneros”, que el Programa Internacional de Encuestas Sociales del mencionado plantel efectuó entre los años 2002 y 2012. Para está se entrevistaron a 13,326 mujeres y 18,152 hombres procedentes de 24 países desarrollados, los cuales se dividieron en tres grupos, tomando como base la actitud que su país tenía ante la igualdad de género tanto en las tareas del hogar como en el ámbito laboral.

Durante el proceso del análisis, las investigadoras comprobaron que las mujeres con madres trabajadoras se desempeñaban mejor en el lugar de trabajo, ganaban más y tenían posiciones más poderosas que sus pares con madres que se quedaban en casa.

“Hay muy pocos factores de los que conocemos, que tengan un efecto tan claro para reducir la desigualdad de género que el hecho de ser criado por una madre trabajadora”, dijo en un comunicado la profesora Kathleen L. McGinn, de la Escuela de Administración de Empresas (HBS) de la Universidad de Harvard (Boston, Massachusetts), autora principal del estudio que realizó con Mayra Ruiz Castro, investigadora de HBS y Elizabeth Long Lingo, del Mt. Holyoke College (South Hadley, Massachusetts).

“No existe una sola política o práctica que pueda eliminar las brechas de género en el trabajo y en el hogar, pero ser criado por una madre trabajadora parece estar muy cerca de eso. Las mujeres criadas por una madre trabajadora se desenvuelven mejor en sus empleos, mientras que los hombres criados por una madre que trabaja contribuyen más en [las tareas de] la casa”, agregó McGinn.

Las investigadoras también observaron que en los países desarrollados las mujeres dedican un promedio de 17.7 horas a la semana al cuidado de su familia frente a las 9 horas que invierten los hombres, y 17.8 horas a las tareas del hogar, en comparación con 8.8 que dedican los hombres, lo que demostró que la desigualdad de género en el hogar continúa siendo un fenómeno muy arraigado.

“La conexión entre el hogar y el lugar de trabajo se está volviendo cada vez más crítico ya que [en la actualidad] tenemos familias en las que se ganan dos salarios. Y tendemos a hablar más sobre la desigualdad en el lugar de trabajo y, sin embargo, la desigualdad en el hogar está realmente atascada”, resaltó McGinn.