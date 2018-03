Padres e hijos se funden en el abrazo más esperado

Programa ‘Amor sin Fronteras’ permite que un grupo de abuelitos del Estado de México se reúna con su familia en L.A. luego de años sin verse

El rostro de Manuel Romero, de 80 años de edad, se iluminó este sábado al ver a su hija Ofelia Romero, a quien dejó de ver por los últimos 17 años.

De manera instantánea, lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas, las cuales exhiben el pasar del tiempo, la angustia y el dolor que comenzó cuando su hija decidió buscar una mejor vida “allá en el norte”.

Con un nudo en la garganta, Romero apenas pudo musitar un “gracias” y un “Dios los bendiga”.

Abrazos, besos, flores y un sinfín de “lo quiero mucho”, llovieron sobre este hombre que aunque se veía frágil y avanzaba a paso lento, entendía a la perfección la importancia del suceso.

“No tengo palabras para expresar lo que realmente siento en estos momentos. Son sentimientos encontrados, aún me cuesta trabajo entender que realmente está sucediendo, que realmente lo estoy abrazando y besando y diciéndole frente a frente cuanto lo quiero”, comentó su hija Ofelia, de 57 años de edad, mientras se secaba las lágrimas.

“Me imaginé tantas veces este momento y realmente pensé que nunca ocurriría. Gracias a Dios fue posible”.

Romero, quien se apoya de un bastón, fue inmediatamente rodeado por sus nietos, a quienes solo había visto por fotos.

El emotivo suceso ocurrió este sábado en la iglesia católica Santa Cruz, en el sur centro de Los Ángeles, donde una decena de familias provenientes del Estado de México, México, pudieron reencontrarse tras varios años de separación como consecuencia de la inmigración.

La reunificación fue posible gracias al programa “Amor sin Fronteras”, coordinado por varias entidades que abogan por la prosperidad del inmigrante, particularmente de los oriundos del Estado de México, incluyendo La Federación Mexiquense, Grupo AEECEM, Unidos por Almoloya y Mexiquenses por el Cambio, entre otros.

“Todo esto es posible gracias a la unión y solidaridad que existe entre las organizaciones y el gobierno de México. Tomó trabajo, pero aquí estamos, aquí están las familias unidas a fin”, comentó Jorge Galindo, coordinador de EECEM.

Junto al grupo también viajó Rosa Julia, de 74 años y quien fue recibida por su hijo Inocencio. Madre e hijo no se habían visto en persona en 25 años. Con apremio, Julia abrazó de uno en uno a un grupo de nietos que jamás había conocido.

La emoción se apoderó de Julia, pero valientemente expresó gratitud y aceptó tener jubilo en su corazón.

“Es el día más feliz de mi vida. Por fin pude tener a mi hijo en mis brazos otra vez”, dijo esta mujer mientras se aferraba a un hermoso ramo de flores. “No hay nada como estar en familia. Ahora sí me puedo ir tranquila”.

Por su parte, Tomasa Díaz Ceballos, de 79 años de edad, fue recibida por su hija Anabela Hernández Díaz, de 55 años y quien no había visto a su mama en 29 años.

Para evitar que otras familias sufran los estragos de la separación, Díaz recomendó a los paisanos no aventurase a un país extranjero y de hacerlo, solo viajar si se obtiene el documento necesario.

“Yo me he perdido mucho… Los funerales, los nacimientos y eventos importantes en la familia. Yo les digo a aquellos que quieren emigrar que lo piensen bien, y si pueden mejor ni lo hagan, es muy doloroso”, dijo Díaz. “Creo que si hubiera sabido lo mucho que iba a sufrir no lo hubiera hecho”.

Díaz dijo que emigró a Estados Unidos a los 23 años de edad con la ilusión de una mejor vida —ilusión que poco a poco se fue esfumando debido en parte a los estragos de no poder estar pendiente de su mamá.

Los abuelitos viajaron desde la municipalidad de Almoloya del Río, en el Estado de México hasta la ciudad de Los Ángeles, en donde fueron recibidos por una comitiva y trasladados hasta la iglesia en limusina.

Todos viajaron con visas obtenidas gracias en parte a la colaboración del gobierno del Estado de México. Adriana Argaiz, cónsul de asuntos comunitarios del consulado de México en Los Ángeles, instó a los viajeros a disfrutar del rencuentro pero sin olvidar que la visa viene con condiciones establecidas que hay que respetar.

“Existen en la actualidad alrededor de seis millones de personas que no pueden reunirse con sus familias. Ustedes con muy privilegiados.

Con la visa vienen responsabilidades, sepan usarla, regresen a México cuando se les indica para no tener problemas”, comentó Argaiz. “Mientras tanto, disfruten mucho, déjense apapachar por sus hijos y nietos”.

Solo una decena de estados

Por el momento, solo 10 de 32 estados de México ofrecen un programa de reunificación familiar, incluyendo Zacatecas, Jalisco, Morelos, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Hidalgo y Michoacán.

Este último reúne a familias a través del programa Palomas Mensajeras, el cual reunificó a un grupo de familias en días pasados.

Jorge Galindo, coordinador de EECEM, dijo que otro grupo de abuelitos podría gozar en un futuro de la misma alegría pero recalcó que solo es posible a través de la unión entre la misma comunidad inmigrante.

Así, entre música de mariachi que emanó nostalgia y remontó a las familias a sus vecindarios, las familias disfrutaron de un delicioso almuerzo mientras planeaban a dónde acudir en los siguientes días para crear nuevos recuerdos.

“Con verlos y abrazarlos me basta”, dijo Julia.