Los cuidados de belleza que debes atender durante el embarazo

Ginecobstetra habla sobre qué debes hacer para evitar manchas, estrías y problemas estéticos cuando se está en la dulce espera

Es evidente que el embarazo provoca varios cambios en el aspecto físico de la mujer. Pero con ciertos cuidados de la piel se pueden prevenir molestias, grietas y manchas, que hacen más difícil la “dulce espera”.

¿Cuáles son estos cambios y los cuidados estéticos más comunes que se deben seguir o suspender durante los nueve meses? La Dra. Maricela Rodríguez-Gutiérrez, ginecobstetra vinculada a Kaiser Permanente Los Ángeles, responde.

Pintarse el cabello

Las preguntas más comunes que toda mujer se hace desde el primer momento que descubre que ha quedado en cinta son: ¿Me puedo pintar el cabello? ¿Puedo usar tintes regulares o no? ¿Cuáles serían los más recomendados?

“No hay estudios que demuestren que es peligroso, o en su defecto seguro, pintarse el cabello durante el embarazo. Sin embargo, por lo general, es mejor evitar pintárselo durante los primeros 3 meses, ya que a muchas mujeres les causa nausea los olores de los tintes”, dice la Dra. Rodríguez-Gutiérrez.

Ya después del primer trimestre de la gestación se puede teñir, pero “hay que tomar en cuenta que al igual que el resto del cuerpo, el cabello también es afectado por los cambios hormonales del embarazo”.

También hay que considerar que, en algunas mujeres,” la piel se hace más sensible a ciertos productos y algunos tintes pueden causar irritación. Ante ello, de ser posible, se debe utilizar un tinte natural que este elaborado a base de plantas en lugar de químicos”.

Rasurado y depilado con cera

Para muchas embarazadas, el rasurado se convierte en un problema y saltan en su cabeza estas preguntas: ¿por qué? ¿Qué rasuradora debo usar? ¿Qué cremas? ¿Es recomendado mandarme a hacer el depilado de cera en la zona del bikini?

“Durante el embarazo, la piel de la futura mamá es mucho más sensible y tiende a irritarse con mayor facilidad”, resalta la experta. “Es recomendable evitar la depilación con láser en este estado ya que no existen estudios que evalúen su seguridad y se desconoce el efecto que pueda tener sobre el feto”.

En cuanto el afeitarse con una rasuradora o rastrillo, no existe ninguna contraindicación siempre y cuando la madre se puede balancear o sentarse para afeitar, por ejemplo, las piernas sin el riesgo de caídas.

“Para algunas mujeres el usar un acondicionador en lugar de cremas, geles o lociones para afeitar les resulta beneficioso, ya que éste suaviza el vello y lo hace más fácil de cortar al igual que les ofrece mayor humectación”, apunta la galena.

En relación a si se puede o no mandarse hacer el depilado tipo bikini, la experta afirma que “no está contraindicado el uso de cera fría siempre y cuando la depilación se haga con una especialista en estética. Sin embargo, es mejor evitar el uso de cera caliente, ya que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y la aparición de várices. Además, durante el embarazo, la piel suele estar más sensible a quemaduras y a dañarse con el tirón que se realiza para remover los vellos con la cera caliente.

Manchas en la piel

¿Por qué salen manchas en el rostro durante el embarazo?

“Las manchas en el rostro durante el embarazo, llamadas medicamente melasma, son tan comunes que cotidianamente se les conoce por el nombre de ‘la máscara del embarazo’”, explica la Dra. Rodríguez-Gutiérrez. “Cerca del 50% de las mujeres embarazadas las desarrollan y tienden a salir en las mejillas, nariz, frente, mentón y sobre el labio superior”.

Se dan por los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo que provocan un incremento en la pigmentación. “Esto significa que las pecas y los lunares también pueden tornarse más oscuros, incluso hasta las areolas de los pezones de los senos”, agrega la experta. “Esto ocurre comúnmente en mujeres de piel más oscura, incluyendo las latinas, que tienen más pigmento en la piel. Y hay que tener en cuenta que la sobre exposición al sol las puede oscurecer aún más y que el uso del bloqueador solar se hace más que indespensable”.

La buena noticia es que, en muchas ocasiones, la melasma que aparece durante el embarazo desaparece por sí sola. “Si después de dar a la luz las manchas perduran, se debe consultar con el médico de cabecera o con un dermatólogo para determinar el mejor tratamiento particular para eliminarla”.

El problema de las estrías

¿Por qué salen estrías durante el embarazo? ¿Hay algo que se pueda hacer para prevenirlas?

“Las estrías se producen porque la piel se estira más rápido de lo que puede”, explica la ginecobstetra. “Esto hace que las fibras elásticas justo debajo de la superficie de la piel se rompan, dando como resultado las estrías”.

Tienden a aparecer en el abdomen al final del tercer trimestre. También pueden darse en muslos, glúteos, caderas, senos y brazos. “Si su mamá tuvo estrías, es más probable es que también usted las tengas, ya que la genética juega un papel importante”, resalta la Dra. Rodríguez-Gutiérrez.

Desafortunadamente no hay mucho que se pueda hacer para prevenirlas con certeza. Pero, no obstante, “es importante llevar una dieta sana y balanceada para prevenir ganar demasiado peso durante el embarazo. También puede ayudar aplicar en el vientre una crema humectante para mantenerlo hidratado y reducir el problema de la comezón y las ganas de rascarse”.

Para unos pezones libres de grietas

Durante la lactancia, muchas mujeres tienen problemas con los pezones y se preguntan: ¿Se puede usar cremas para evitar las grietas?

“Hay varias cosas que se pueden utilizar para sanar o evitar los pezones agrietados que no afectan la salud del bebé”, dice la Dra. Rodríguez-Gutiérrez. “Por ejemplo, la lanolina pura se vende especialmente para esto y se puede aplicar en los pezones después de cada toma”.

Igualmente están las gasas de hidrogel que están hechas a base de agua o glicerina para humectar y proteger la piel. “Las compresas de agua y sal también pueden ser curativas”, resalta la ginecobstetra. “Y un truco que funciona es extráigase al final de cada toma un poco de su leche y masajear cada pezón con ella y dejar que se sequen al aire”.