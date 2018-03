Merci Mayorca: Fallece la eterna reina de los niños

"Enamorada de la música desde pequeña, su tenacidad la llevo a donde nadie pensaba que podía llegar"

El viernes 2 de marzo en la noche falleció María Mercedes Mayorca, más conocida como Merci, la eterna reina de los niños, título que se ganó cuando condujo en los años 90′ los shows para niños ‘Chamocrópolis’ y ‘Supercrópolis’ en Venezuela, junto a Raúl González.

Presentadora, productora, cantante, autora y voz de famosos comerciales, Merci, quien marcó la vida de generaciones y quedó tatuada en el corazón de la infancia de muchos, batalló durante varios años contra el cáncer.

No hace falta ser venezolano o haber vivido en ese país para saber el gran legado que dejó Merci en el mundo con su talento. Sus canciones junto a Raúl González como ‘Las papas y los tomates’, ‘La Polilla’, ‘Amanece’, ‘Canción Feliz’, ‘La Fábrica de la Risa’ o ‘La Hamburguesa Galáctica’, entre otras, recorrieron el mundo. Muchas de ellas siguen utilizándose en preescolares para enseñarles a los niños.

Luego de exitosos años co-conduciendo el show infantil junto a Raúl, hacer giras por todo Venezuela, lanzar varios discos, y ser la cara de varios productos, se radicó en Miami donde se dedicó a hacer comerciales y producción de espectáculos musicales, televisión y teatro.

Su último trabajo, mientras seguía batallando contra el cáncer, fue al lado de su inseparable compañero y amigo del alma Raúl González, produciendo en el 2017, ‘Gordura de Mi Vida, una cuestión del Peso’ en el teatro Sala Catarsis junto a Eduardo Ortiz y dirigida por Manuel Mendoza y con la participación en escena de Bianka González.

Merci falleció este viernes 2 de marzo en La Florida rodeada del amor de sus hermanas Raiza, Adriana, Inés ‘Agu’ y María Alejandra Mayorca y su inseparable amigo Raúl González.

Justamente el presentador, actor y empresario venezolano, quien la acompañó hasta el último momento en el hospital donde se encontraba internada, compartió su dolor en las redes sociales con esta imagen y estas palabras, y aseguró que el re-estreno de su musical ‘Visa Para Un Sueño’ el próximo 10 de agosto estará dedicado a ella.

Sus hermanas también se despidieron de ella con unas hermosas palabras que resumen no solo su vida artística, sino también personal y el gran amor que le tienen su familia, amigos y sus admiradores.

“A TU MEMORIA

Luego de superar el momento más difícil que me ha tocado vivir con la muerte de mi hermana Merci hoy me siento a escribir para poder recoger mis sentimientos y liberar mis emociones. Mucho dolor acumulado por todo lo que ella pasó y por todo lo que sufrió durante su enfermedad.

Fue una luchadora insigne… Firme en sus decisiones… Perseverante en lo que quería lograr y crítica con sus logros para poderlos superar en una nueva oportunidad. Sus sobrinos fueron los hijos que nunca tuvo- su ‘Titi linda de todos los milenios’- así la llamaban.

Enamorada de la música desde pequeña, su tenacidad la llevo a donde nadie pensaba que podía llegar, desde subirse a un asta de bandera de más de 9 metros de altura (4 años de edad) hasta esperar a que estuviéramos todas juntas para levantar su vuelo. ¡El amor a mi mamá no tenía límite! ¡Era su consentida!

Con mi papá fue siempre fuerte, directa, llena de un amor profundo… Sus amigas siempre fueron sus aliadas y cómo no serlo si ella era fiel hasta la muerte… Tenía un amor ‘especial’ hacia quien siempre fue su amigo eterno, Raúl, a quien nos deja como ‘el hermano que nunca tuvimos’… Sus hermanas y yo fuimos siempre su sostén, ¡su apoyo! Ella era Dartañán y nosotras los 4 mosqueteros.

Su vida estuvo llena de muchos capítulos, todos le hicieron engrandecer su vida… Me dolió mucho verla sufrir en sus últimos años. Esa enfermedad no es juego… Su enfermedad me enseñó a tener fortaleza y nos unió más como hermanas. Luchamos juntas en sus últimos meses… La sacamos de la depresión y oscuridad en la que se encontraba… Y tuvimos la dicha de verla libre de todo aquello que le había ocasionado tanto pesar en sus últimos años de vida…

¡Ella venció el miedo! Y aunque por muy poco tiempo ella volvió a reír, ¡sus ojos de nuevo brillaron! Y ese fue el regalo más grande que nos pudo dar…

Me queda la satisfacción de que siempre nos tuvo a su lado y que al final voló alto con la paz y la tranquilidad de que su amor quedaba en nosotros! Y en ese instante en que la luna estaba en su mayor esplendor te fundiste en su luz…, Raiza Mayorca”.

Estas palabras quedarán en el corazón y la memoria de quienes la amaron, y ella vivirá en cada una de sus huellas imborrables en el mundo del entretenimiento, pues el eco de su voz sonará por siempre cada vez que alguien grite ‘¡Booooomba!’… Descanse en paz la mujer pequeña de tamaño, pero grande de corazón: Merci Mayorca.