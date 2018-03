Ponle un alto a los cólicos menstruales

Ginecobstetra ofrece algunos consejos que los combaten y te damos unos remedios caseros que también funcionan

El dolor palpitante en la zona baja del vientre, que a veces es tan fuerte que impide pensar, caminar y hasta trabajar, tienen nombre y apellido: cólicos menstruales.

Se estima que afectan a más del 50% de las mujeres en algún momento de su vida, de menor a mayor grado y, según cifras de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (The American Academy of Family Physicians), cerca del 20% los experimentan con síntomas tan severos que llegan hasta a interferir con sus actividades diarias.

“Los cólicos menstruales, o dismenorrea [como es llamada medicamente], son uno de los problemas de salud más comunes que sufren las mujeres durante sus años reproductivos. Se estima que entre el 30 y el 50% de la población femenina sufre dolor durante su período menstrual, con la incidencia más alta en las mujeres más jóvenes, desde las adolescentes hasta las que están en la etapa de los 30”, explica la reconocida Dra. Susan M. Lark, experta en los temas de salud femenina, en una de sus tantas columnas para Healthy.net.

“De hecho, al menos el 10% de las mujeres más jóvenes tienen síntomas tan severos que no pueden manejar su rango normal de actividades. Muchas deben perderse días de trabajo e importantes eventos sociales porque cualquier movimiento o actividad es demasiado doloroso”, ahonda la catedrática del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (California) y autora de varios libros, entre ellos “Menstrual cramps self help book: Effective solutions for pain and discomfort due to menstrual cramps and PMS”.

Fuera del dolor en el área abdominal inferior, las féminas que sufren los cólicos de tipo severo también pueden experimentar dolor de espalda, punzadas y una sensación de dolor en la parte interna de los muslos, hinchazón, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, desmayos, mareos, fatiga y dolores de cabeza.

Cómo calmarlos

Se sabe que la gran mayoría de las mujeres que los padecen acuden a los analgésicos para calmar el dolor; sin embargo, la ginecobstetra Prudence Hall piensa que el uso de medicamentos de venta libre (como el Motrin, Naproxen, Advil u otros), “a veces no son lo suficiente fuertes para aliviar el dolor menstrual”.

La Dra. Hall, basada en Santa Mónica (California) y una de las pioneras de la nueva tendencia de la medicina regenerativa, propone poner en práctica estas cinco soluciones alternativas:

1. Magnesio

“Tomar un suplemento de magnesio por la noche ayuda a calmar el dolor en las mujeres que experimentan los cólicos menstruales más severos, debido a que generalmente tienen bajos niveles de éste”, afirma la ginecobstetra.

Estudios han comprobado que este mineral reduce la producción de prostaglandina, una hormona que el revestimiento del útero produce y que hace que éste se contraiga y muy a menudo de forma tal que provoca dolor. Es así que, al disminuir el magnesio la producción de esta hormona durante los días del periodo, éste ayuda a reducir las contracciones musculares en el útero, que provocan los cólicos menstruales.

2. Baños de agua caliente con sal de Epsom

La Dra. Hall asegura que cuando se experimentan los cólicos menstruales se deben tomar baños de agua caliente con sal de Epsom, debido a que ésta también contiene magnesio.

3. Sexo

Aunque pueda sonar contra intuitivo, la experta asegura que “tener relaciones sexuales y orgasmos definitivamente ayudará a aliviar el dolor debido a las hormonas liberadas en el cuerpo”.

4. Oxitocina

La Dra. Hall sugiere que las mujeres que padecen de este tipo de cólicos deberían “pedirle a su médico que les recete oxitocina, una hormona natural [la misma que se libera cuando las mujeres amamantan] que tiene el efecto de disminuir los calambres menstruales y los dolores generales del cuerpo, al tiempo que produce una sensación general de bienestar”.

5. Omega 3

“Las pastillas de Omega 3 también pueden ser muy útiles ya que ayudan a aliviar la inflamación”, asegura la Dra. Hall.

Algunos estudios han demostrado directamente que una dosis de tan sólo 0.6 gramos de Omega-3 al día disminuye el dolor de los calambres menstruales.

Si los cólicos tienen un nivel de dolor extremo, la Dra. Hall advierte que “nunca se deben ignorar” y aconseja que “toda mujeres que los experimenta en grados severos consulte con su médico para eliminar la posibilidad de estar padeciendo alguna de las afecciones de la dismenorrea secundaria, como lo son la endometriosis y los fibromas [miomas] uterinos o una de las tantas enfermedades de transmisión sexual [ETS]”.

Remedios caseros que también ayudan

Algunos de los remedios que utilizaban las abuelas también pueden ayudar a calmar los cólicos menstruales.

Uno de ellos es colocar una bolsa de agua caliente en la parte baja del vientre. Se sabe que el calor ayuda a relajar los músculos y órganos internos, incluyendo el útero.

Tomar tés de ciertas yerbas, especias, tubérculos y astillas de plantas también puede ayudar. Entre ellos está los tés o aguas aromáticas de jengibre (ginger), canela o hinojo (dill). Esto se debe a que el jengibre posee propiedades que reducen los niveles de la hormona prostaglandina que causa el dolor; la canela es rica en magnesio y tiene propiedades anti-inflamatorias que pueden aliviar el dolor menstrual y el hinojo posee propiedades antiespasmódicas y anti-inflamatorias que pueden ayudar a relajar la estructura muscular del útero.