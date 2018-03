Airbnb ahora ofrecerá a sus usuarios conciertos exclusivos

La empresa quiere hacer crecer el rubro de las "experiencias"

Airbnb entendió que el negocio no podía girar únicamente en el alquiler de cuartos y casas, por lo que, desde hace unos años, comenzó a expandir su paquete de propuestas con el objetivo de ofrecer soluciones diferentes a viajeros de todo el mundo. En este sentido, las experiencias (actividades que pueden ser reservadas directamente desde la plataforma) son uno de los principales motivos para ver con buenos ojos el futuro de la empresa estadounidense, ya que, solo en 2017, tuvieron un crecimiento del 2,500% en la cantidad de reservas; incluso, este servicio está creciendo 25 veces más rápido a como lo hiciera el servicio de alquiler de casas en su primer año de operaciones.

La compañía no solo se fija en estos números, sino también en la satisfacción de los usuarios: Hasta ahora, el 91% de las experiencias han recibido reseñas de 5 estrellas. Por ende, no sorprende que por estos días haya decidido duplicar este negocio lanzado en 2016, no solo en términos de expansión, sino también en la calidad y el aspecto único de las ofertas. Para fines de 2018, este servicio se expandirá a más de 1,000 ciudades (la Argentina ya forma parte del listado), incluyendo lugares tan disimiles como Isla de Pascua, Tasmania e Islandia.

Joe Zadeh, vicepresidente de viajes de la compañía, aseguró que “llegó la hora de apretar el acelerador”. En una presentación especial realizada en la ciudad de San Francisco, el ejecutivo mostró algunos ejemplos de casos exitosos de experiencias, con anfitriones que en algunos casos han superado los $100,000 dólares de ingresos anules gracias al ofrecimiento de sus servicios.

Otro ítem importante del anuncio fue la expansión de las categorías de experiencias, que incluyen un negocio que puede llegar a ser muy fuerte para la empresa, el de los conciertos. “Concerts” permitirá a los usuarios de Airbnb reservas lugares en shows íntimos con artistas de renombre en lugares secretos o inusuales. El objetivo, según Zadeh es ofrecer una propuesta realmente premium, un diferencial que lo ubique en otro nivel respecto de la competencia (concretamente, las páginas de reservas de habitaciones en hoteles).

El listado de nuevas experiencias, que ya están disponibles tanto en la app como en la versión web de Airbnb, se completa con “Social Dining”, cenas especiales para generar lazos entre viajeros de todo el mundo; “Adventures”, compuesta por excursiones que sacan a los turistas de su zona de confort (por ejemplo, vivir con beduinos en un campamento en el Sahara, o excursiones en el polo norte); y “Social Impact Experiences”, que consta de actividades solidarias realizadas junto a organizaciones sin fines de lucro, donde el 100% del valor de la experiencia va a ellas y no a la empresa.

Zadeh celebró que las posibilidades para este negocio son “infinitas” e hizo hincapié en que, si bien las actividades son interesantes, lo que definirá la aprobación de los usuarios de este tipo de experiencias es el factor humano detrás de ellas. “Las personas reservan actividades por que las consideran interesantes, pero terminan amándolas debido a la hospitalidad del anfitrión”, destacó.