El actor Marius Makon denuncia agresión racista en un bar de Madrid

"No quiero negros en el local ni delante mía" y "puedo matarlo y no me pasaría nada porque soy blanca", aseguró la supuesta agresora

El histrión compartió algunas imágenes de la herida que le causó el supuesto ataque. Foto: Twitter

