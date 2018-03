Los cinco récords de los Oscar 2018

Cuatro están relacionados con la comunidad latina; y tres, con la comunidad LGBT.

Dijo Jimmy Kimmel al inicio de la ceremonia de los 90 Premios Oscar que aquellos nominados que no estuvieran haciendo historia deberían avergonzarse. Y lo cierto es que el palmarés estuvo plagado de “primeras veces”, la mayoría de ellas, además, relacionadas con la comunidad latina.

01. Con La forma del agua, Guillermo del Toro siguió los pasos de Alfonso Cuarón (Gravity, 2013) y Alejandro G. Iñárritu (Birdman, 2014; El renacido, 2015), de forma que cuatro de las últimas cinco estatuillas a mejor dirección han ido a parar a México. Ninguna otra nación puede presumir de una hazaña siquiera parecida. Eso sí, Del Toro venció por encima de Greta Gerwig y Jordan Peele, respectivamente la quinta mujer y el quinto afroamericano nominados al Óscar a mejor dirección en la historia de estos galardones, de forma que su récord evitó otros récords tanto o más emocionantes.

02. A sus 89 años, James Ivory, ganador del Oscar a mejor guion adaptado por el romance gay Call Me by Your Name, ya es la persona de mayor edad receptora de la estatuilla. Se trata además de la primera vez que la Academia laurea al famoso cineasta británico, quien había sido previamente nominado por Una habitación con vistas (1985), Regreso a Howards End (1992) y Lo que queda del día (1993), eso sí, como director.

03. Una mujer fantástica, de Sebastián Leilo, es la primera película de Chile receptora del Oscar a mejor película en lengua no inglesa, al cual este país sólo había optado con anterioridad con No (2012), de Pablo Larraín.

04. Asimismo, Una mujer fantástica es la primera película de temática LGBT que recibe el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Se trata de un crudo drama protagonizado por una mujer trans a la que da cuerpo y alma Daniela Vega. (Todo sobre mi madre (1999), con la que Pedro Almódovar ganó su primer Óscar, tambien abordaba la transexualidad, pero en un plano secundario.)

05. Robert López, coganador (junto a Kristen Anderson-Lopez) del Oscar a mejor canción por el emotivo “Remember Me” de Coco es la primera persona que posee doble EGOT, o sea, dos Emmy, dos Grammy, dos Óscar y dos Tony. Debe su primera estatuilla dorada al pegadizo “Let It Go” de Frozen (2013). Coco es, por cierto, la tercera película de Pixar receptora de este reconocimiento.