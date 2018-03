Rashel Díaz le entra a los golpes y es por esta razón

Y quién de ustedes ha quedado adolorida luego de un entrenamiento? 🙋🏻‍♀ Por eso mi querido @cesartraining siempre me recuerda la importancia de estirar antes y después de una jornada de ejercicios, ya que nuestros músculos deben estar preparados para el esfuerzo que deben enfrentar. 💪🏻 Además chicas, estirar nos ayuda a ser más flexibles, así que si no quieres que te duelan los 🍫 ¡no te olvides de estirar! Existen diferentes ejercicios que puedes hacer, mi preferido es el de la foto, ¿cuál es el tuyo? 🤔 #RashelTips #VidaRashel #Fitness

