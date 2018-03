Angelinos exigen a Trump que haga algo por los jóvenes DACA

Se sienten frustrados por la falta de acción pero no están dispuestos a dejar de luchar por una solución permanente

En las instalaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Zuleyma de 27 años, una joven beneficiada con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) desde 2012, ayudaba a su madre Marú Galván a hacer letreros para una protesta que exige al presidente Trump que haga algo por los 800,000 muchachos que tienen este alivio migratorio.

“Hay muchas ocasiones en que me pregunto cuándo vamos a ver el final pero nunca me doy por vencida, siempre pienso en seguir y en qué más hacer para que DACA sea permanente. DACA es un alivio, pero nuestra meta es lograr algo permanente”, dice Zuleyma. Ella y su hermana Zayra de 25 años son beneficiarias de DACA.

Después de preparar letreros y mantas con mensajes para Trump, ambas hermanas junto a su madre, salieron para unirse a la protesta en las escalinatas del Ayuntamiento de Los Ángeles, justo el 5 de marzo, el día en que el presidente Trump había ordenado el fin de DACA.

“La fecha ya llegó. Ya no le pedimos al Congreso ni al Senado que nos ayude porque nos fallaron, sino al presidente. ¡Por favor! piense en los jóvenes. Le pedimos que continúe DACA y nos dé la oportunidad de seguir renovando y que otros muchachos puedan solicitar este beneficio por primera vez”, urgió Marú Galván.

Esta madre, quien vino con su esposo de México a este país junto con sus dos hijas Zaira y Zuleyma, dice que se siente muy mal. “Vivimos en una zozobra constante por no saber qué va a pasar, preguntándonos, ‘y si renuevo, ¿me lo van a dar? Y qué tal si no me llega el papeleo’. Siempre estás con miedo de que no te renueven tu solicitud DACA aunque ya te lo hayan dado”, revela Marú, quien se ha convertido en una activista de CHIRLA por una reforma migratoria y el Dream Act para los jóvenes.

Decepción y frustración

Melody, una joven DACA quien se ha convertido en una organizadora de CHIRLA, dice que se siente muy frustrada con todo lo que está pasando con este programa. “Yo trabajo con jóvenes indocumentados y DACAs. Nos sentimos decepcionados pero no nos damos por vencidos”, comenta.

Agrega que ya va para medio año que están peleando, que han hecho desobediencias civiles, marchas, protestas, visitas legislativas, huelgas de hambre, ayunos y talleres de educación.

“La carga está pesada pero todos nos tenemos que unir en los siguientes tres años que quedan para que esta administración nos dé algo permanente para reemplazar a DACA”, resalta.

Reconoce que son presa de un sentimiento de frustración que está combinado con un fuerte deseo de acción.

“Yo tengo DACA desde 2015. Mi esperanza siempre ha sido el Dream Act, una ley que tenga un paso a la ciudadanía, que no divida a nuestra comunidad y tenga el apoyo de los dos partidos”, dice.

Los jóvenes DACA como Melody empujan fuerte porque el Dream Act sea aprobado antes del 23 de marzo. “Queremos que sea incluido en una resolución del gobierno que contiene dinero”, comenta.

En septiembre de 2017, el presidente Trump puso fin a DACA, el programa que protege de la deportación a poco más de 800,000 muchachos que fueron traídos en su infancia a Estados Unidos y les otorga un permiso de trabajo

El 5 de marzo fue la fecha límite que Trump le dio al Congreso para producir una ley que protegiera a estos muchachos.

Gracias a la decisión de varios jueces federales que ordenaron proseguir con la renovación de los permisos de DACA, los beneficiados han logrado continuar con esta protección, en tanto en Washington D.C. no han logrado ponerse de acuerdo en una propuesta legislativa que traiga por fin la ansiada tranquilidad a los dreamers.

Aunque las cortes permitieron que el programa siguiera para quienes ya están inscritos, se cerró para cientos de miles de jóvenes que están cumpliendo los 16 años.

Largas filas para renovar

Desde el fallo del juez federal de San Francisco, que ordenó que DACA prosiguiera, organizaciones como CHIRLA se han enfrentado con largas filas de jóvenes que acuden a sus oficinas los martes, jueves y sábados para obtener ayuda financiera para renovar el programa.

Aunque las oficinas de la organizació se abren hasta las 8:00 de la mañana, para asegurarse un lugar, los muchachos DACA llegan desde la madrugada y a veces desde las 12:00 de la noche.

“CHIRLA está cubriendo el costo de la renovación de DACA que sale en 495 dólares y cualquier costo de abogado a quienes califican”, precisa Melody.

“En un solo mes, del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2017, hicimos 667 solicitudes de renovación cuando usualmente hacíamos 1,000 en un año”, explica.

Para quienes por alguna razón se les pasó la fecha de renovación o sus permisos expiraron, están en alto riesgo de ser arrestados, detenidos o deportados después del 5 de marzo. Pero Melody, la organizadora de CHIRLA, les recomienda que consulten a un abogado para ver si aún pueden hacer algo para salvar sus casos.