El mejor tratamiento de la influenza para ti

Los periódicos y las televisoras en todo Estados Unidos han reportado que algunos consumidores han estado teniendo dificultades para encontrar la vacuna contra la influenza y medicamentos antivirales recetados como oseltamivir (el Tamiflu y genéricos son con mayor frecuencia, los más recetados) y zanamivir (Relenza). De alguna manera estos medicamentos pueden disminuir los síntomas y reducir la duración de la influenza.

De acuerdo a los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), ha habido escasez de la vacuna y de los antivirales en algunos lugares, en especial del genérico oseltamivir en cápsula y en polvo (que se mezcla con agua para aquellos que tienen problemas para tragar cápsulas).

Si aún no te has puesto la vacuna (y aún es importante hacerlo) y en el consultorio de tu médico no la tienen, consulta el sitio de los CDC Buscador de la vacuna contra la influenza o el Buscador para la vacuna en el mapa de salud para ver si está disponible en tu área. Consulta por teléfono antes de ir y ten en cuenta que puedes no tener opción acerca de cuál vacuna contra la influenza te pongan, dicen los CDC.

Si te has enfermado de influenza y tu médico piensa que eres candidato para tomar un antiviral, y las personas de otro modo saludables por lo general no lo son, puede ser necesario hacer un poco de trabajo de detective para encontrarla, dice Michael Hochman, M.D., M.P.H., director del Centro de ciencias para los sistemas de salud Gehr en la escuela de medicina Keck en USC en Los Angeles.

En el Centro, las enfermeras se mantienen informadas acerca de cuáles farmacias tienen antivirales en existencia, así que pregunta si el consultorio de tu médico tiene información parecida. O consulta los sitios web de las farmacias, algunos tienen avisos sobre la disponibilidad de antivirales, o llama directamente a las farmacias. Bueno saber: Si necesitas el polvo oseltamivir y está agotado, los farmacéuticos tienen ahora permiso de los CDC para hacer el compuesto sacándolo de las cápsulas.

Si el precio es una preocupación, ten en cuenta que muchas de las aseguradoras de salud están actualmente cubriendo el Tamiflu como su genérico o medicamentos de marca del “nivel” de precio más bajo. También puedes consultar sitios web tales como GoodRx donde puedes descargar un cupón que te permitirá comprar osetamivir en Walmart por menos de $52 dólares.