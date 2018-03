FOTO: Kim Kardashian dejó sus senos expuestos mientras comía fideos

Esta celebridad siempre encuentra la excusa perfecta para enseñar su cuerpo

El instagram de Kim Kardashian es un álbum entero de fotografías no aptas para cardíacos. La celebridad desafía a esta red social constantemente al publicar imágenes subidas de tono en donde no se cansa de mostrar las curvas de su cuerpo.

En esta ocasión la nueva fotografía que ha causado cierto de grado de impacto es en la que aparece comiendo, probablemente ramen o simplemente fideos, pero sin sostén.

La imagen no brinda un plano completo como para saber sí la esposa de Kanye West tiene o no el resto de la ropa interior en su lugar. Sin embargo, con el plano que se ofrece se puede ver que Kim Kardashian a veces come con los senos expuestos al aire…

🍜 nudels A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 6, 2018 at 9:31am PST

No es la primera vez, y probablemente tampoco la última en la que Kim sorprenda en las redes sociales con imágenes de alto calibre.

Aquí les compartiremos algunas de las fotografías qué han dejado a más de alguno con la boca abierta.

Forgot to post this last night A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 13, 2018 at 6:06am PST

@kkwbeauty lipstick coming soon A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 10, 2018 at 12:52pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 30, 2018 at 4:11pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 7:32pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 2:41pm PST

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 29, 2018 at 2:06pm PST

📸 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 25, 2018 at 9:20am PST

Night Cap A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 18, 2018 at 11:53pm PST

Rise & Grind A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 5, 2018 at 7:55am PST