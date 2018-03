Lorena Ochoa, orgullosa de contar con su muñeca Barbie, pero más por el reconocimiento

La golfista mexicana fue incluida por Mattel en la colección 'Sheroes'

CDMX, México – Lorena Ochoa, ex número uno del golf, ya tendrá su muñeca Barbie con la cual tendrá más tiempo de divertirse con su hija de 4 años, Julia.

“A mi hermana Daniela sí le gustaba mucho jugar con barbies, lo chistoso es que hoy en día es cuando juego a las muñecas con Julia, a ella le encantan las barbies y jugamos como toda mamá a la cocinita a la comida, nos subimos a los juegos, a la resbaladilla, y luego la duerme.

“Me ha tocado jugar ahorita que tengo a mis hijos, es algo que me encanta y nada más de pensar que la mía puede tener mi nombre es algo muy especial, es algo para toda la vida”, confesó la ex golfista.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la compañía Mattel incluyó a la tapatía dentro de la colección “Sheroes” y presentará una pieza de homenaje Barbie Lorena Ochoa.

Esta iniciativa fue creada en 2015 que destaca a diferentes mujeres del pasado y del presente como ejemplos a seguir. Todas ellas han sobresalido en sus áreas o profesiones rompiendo fronteras e inspirando a las próximas generaciones.

Sólo son dos las Barbies de esta colección con personajes latinoamericanos, la otra muñeca será un homenaje a Frida Kahlo, una de las leyendas de la pintura y la cultura mexicana.

Ochoa formará parte de la colección que también incluye a: Katherine Johnson, física, científica y matemática estadounidense. Amelia Earhart, aviadora estadounidense. Ashley Graham, modelo estadounidense plus size y Zendaya, actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense.

“Estoy muy contenta, muy emocionada desde un principio cuando ellos me buscaron con la idea se me hizo algo increíble porque es un reconocimiento a mi carrera a todo lo que he hecho durante varios años”, reconoció la ganadora de 27 torneos de LPGA.

“Tener una buena imagen, que ayuda socialmente, que las niñas y los niños te vean como alguien que puede seguir sus pasos y puedan soñar con llegar a lo más alto”.

La Barbie Lorena Ochoa y las demás de la colección estarán a la venta desde el 20 de abril.