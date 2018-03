Nuevos productos para tu belleza

Algunos de los lanzamientos cosméticos de las distintas marcas

Aprende sobre colores

Dove y los expertos en moda de Fashion Snoops lanzaron una nueva página web para darle a todas las mujeres acceso exclusivo a los colores del 2018, cómo llevarlos y mantenerlos.

La página ofrece consejos prácticos de Zerina Akers, experta en imagen y estilista de celebridades, quien aconseja sobre cómo mezclar, emparejar y cultivar tu estilo personal. Para arrancar tienen un “How-to-Kit” sobre como modernizar el closet – justo a tiempo para la transición de invierno a primavera. En los próximos meses, estarán compartiendo más “How-to-Kits,” incluyendo moda y consejos perfectos para el trabajo y ocasiones especiales.

La belleza de las flores

Mamonde, una línea para el cuidado de la piel de la reconocida marca coreana AmorePacific, llegó oficialmente a los Estados Unidos para la dicha de quienes confían en las flores como ingrediente embellecedor. Los productos de la línea son Inspirados por el Real Jardín Mamonde que está a una hora de Seúl, Corea del Sur, y tienen como base principal diferentes esencias florales, incluyendo rosa de Damasco, por sus propiedades calmantes, hibiscus por sus propiedades humectantes, y narcissus, que ayuda a regenerar la piel. La marca crea fórmulas cosméticas energizantes con esencias florales extraídas mediante prácticas sostenibles que honran la belleza tradicional y la femineidad de las flores, que han sido estudiadas en el jardín Mamonde a lo largo de décadas, con técnicas de extracción de calor o congelación, a fin de preservar los ingredientes activos. La nueva colección ofrece una gama completa de esenciales para el cuidado de la piel, que incluye máscarillas humectantes y purificantes, aceites limpiadores, cremas para ojos y labios, entre otros, con precios que van de $7 a $38. La gama completa estará disponible desde este lunes exclusivamente en las tiendas ULTA y en Ulta.com.

Para él

Old Spice Red presentó su nueva colección Old Spice Red Collection, desarrollada por los expertos en fragancias Procter & Gamble (P&G). Está inspirada en las tendencias de fragancias, mejorada con ingredientes superiores y la innovadora “tecnología de aroma resistente al desvanecimiento”. La colección viene con antitranspirantes, desodorantes, jabones corporales, aerosoles para el cuerpo y champús. Los productos de la nueva colección están disponibles en Walmart, Target y otras tiendas populares y Amazon.com, a precios que oscilan entre los $4.99y los $16.

Para el rostro y los ojos

Clean & Clear lanzó dos productos: la Night Relaxing Detox Clay Mask, una mascarilla elaborada con ingredientes que desintoxican a fondo los poros para eliminar la suciedad y el aceite del día; y la Nigth Jelly Eye Sheet Mask que calma, suaviza y purifica la piel de la zona de los ojos donde el estrés puede ser bastante evidente. Ambos están disponibles en Amazon.com, Target, Walmart, Walgreens y otras tiendas populares. $ 5.49 (Detox Clay Mask) y $2.99 (Nigth Jelly Eye Sheet Mask).

Hidrata y empareja la tonalidad de la piel

Aveeno puso en los estantes de las farmacias y supermercados populares del país los productos de la línea Positively Radiant , que incluye una loción corporal y un crema hidratante para el rostro con protector solar de 30 SPF. La nueva línea a base de soya contiene ingredientes que ayudan a hidratar la piel, mejorar su textura y luminosidad, a la vez que empareja su tonalidad al combatir las manchas oscuras. Precio: $ 7.99 (loción corporal) y $14.99 (crema hidratante). Disponible en Amazon.com y las cadenas populares de supermercados y farmacias.

Piel brillante y suave

Mary Kay presentó su Satin Body Collection de manteca de karité natural con un aroma a té blanco y cítricos frescos, que deja la piel brillante con una suavidad de satén. La colección consta de un jabón líquido para el cuerpo (Indulgent Shea Wash), un acondicionador exfóliante con aceite de girasol (Revitalizing Shea Scrub), una loción (Silkening Shea Lotion) enriquecida con vitamina E y una crema (Whipped Shea Crème) que contiene mantequilla de mango, aceite de girasol y aceite de albaricoque, que clínicamente se ha demostrado humecta al instante la piel y la mantiene hidratada durante 24 horas. Los precios de estos productos están entre los $18 y $22 dólares. Disponible con los representantes de Mary Kay

Combate la resequedad y el eczema

Dove lanzó su nueva DermaSeries que incluye: una crema de EczemaRelief, con una combinación única de avena coloidal e ingredientes suavizantes que nutren proteger y calman la picazón de la piel propensa al eczema; una crema para combatir la piel seca de las manos (Dry Skin Relief replenishing hand cream); una crema para aliviar la piel seca el cuerpo (Dry Skin Relief replenishing body lotion), una crema para hidratar la piel seca del rostro con protector solar (Dry Skin Relief replenishing face cream SPF 15), una barra de jabón para limpiar la piel seca de la cara (Dry Skin Relief gentle cleansing face bar) y un gel limpiador e hidratador para el cuerpo (Dry SkinRelief gentle cleansing body wash); así como un bálsamo para reparar la piel seca de rodillas, codos y talones (Dry Skin Relief expert repairing balm). Precios: $6.99, $10.99 y 16.99. Disponible en Amazon.com y tiendas populares a lo largo del país.